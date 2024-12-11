Dış basından flaş Mourinho yorumu: Kovulma ihtimali...
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilmesi yabancı basında da ses getirdi. Portekizli teknik adam için kovulma iddiası ortaya atıldı. İşte Fenerbahçe'nin yenilgisi ve Mourinho ile ilgili yabancı basında atılan manşetler...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 00:54Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 00:57
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Atlhletic 'Şampiyonlar' deplasmanda Fenerbahçe'yi Inaki Williams ile yıktı. Yenilgi sonrası taraftarlar Mourinho ve başkan Ali Koç'u protesto etti. (Marca)
Athletic Bilbao karşısındaki yenilgi sonrası Chelsea, Real Madrid ve Manchester United'ın efsane teknik patronu üzerindeki baskı arttı. Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin "geçiş sürecinde" olduğu konusunda ısrar ediyor. (Goal)
Avrupa Ligi'nde Inaki Williams'ın 2 golü, A. Bilbao'ya Fenerbahçe karşısında galibiyeti getirdi. (Daily Mail)
ManU'nun eski yıldızı Amrabat rakibiyle kafa kafaya geldi, Mourinho, 2-0'lık yenilgi sonrası sinirle arkasına bakmadan soyunma odasına gitti. (Manchester Evening Standard)
Inaki Williams, Athletic Bilbao'yu Jose Mourinho'lu Fenerbahçe karşısında galibiyete taşıdı. (NDTV)
Mourinho, Avrupa Ligi'nde nakavt oldu! Athletic Bilbao, İstanbul'u fethetti! (Corriere dello Sport)
İstanbul'da 10 kişilik Fenerbahçe'yi Inaki Williams'ın çifte lokumuyla deviren A. Bilbao yoluna namağlup devam ediyor. (The West Australian)
Athletic Bilbao, 10 kişilik Fenerbahçe'yi mağlup etti ve Avrupa Ligi'ndeki göz kamaştırıcı serisini sürdürdü. (Football Espana)
Mourinho evinde Athletic'e boyun eğdi. (A Bola)
İşler Mourinho için sıkıntılı hale geliyor... Portekizli hoca, Fenerbahçe'den kovulma ihtimaliyle karşı karşıya. (talkSPORT)
Jose Mourinho ve Fenerbahçe, evinde Athletic Bilbao'yla boy ölçüşemedi. (Pulse Sports)
Jose Mourinhonun başı belada. Fenerbahçe'nin sahasında A. Bilbao'ya 2-0 mağlubiyeti sonrası Portekizli hoca ve başkan Ali Koç için istifa çağrıları başladı. (Sportal)
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde evinde umutla çıktığı maçta A. Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu ve play-off şansını zora soktu. (Railly News)
Inaki ile Avrupa'nın zirvesine... Kırmızı beyazlı golcü, takımını liderliğe taşıdı. Fenerbahçe ve Mourinho, böylesine sağlam bir rakibe karşı güçsüz kaldı. (AS)
Roma'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe ile yeni bir maceraya atılan Mourinho için işler iyi gitmiyor. Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe'de Portekizli hoca diken üstünde. (Forza Roma)
Mourinho'nun Fenerbahçe'si evinde A. Bilbao'ya 2-0 yenilerek ilk 8'e girme ve Avrupa Ligi'nde üst tura çıkma şansını zora soktu. (O Jogo)