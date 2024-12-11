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Haberler Fenerbahçe Dış basından flaş Mourinho yorumu: Kovulma ihtimali...

Dış basından flaş Mourinho yorumu: Kovulma ihtimali...

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilmesi yabancı basında da ses getirdi. Portekizli teknik adam için kovulma iddiası ortaya atıldı. İşte Fenerbahçe'nin yenilgisi ve Mourinho ile ilgili yabancı basında atılan manşetler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 00:54 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 00:57
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Dış basından flaş Jose Mourinho yorumu: Kovulma ihtimali...

Atlhletic 'Şampiyonlar' deplasmanda Fenerbahçe'yi Inaki Williams ile yıktı. Yenilgi sonrası taraftarlar Mourinho ve başkan Ali Koç'u protesto etti. (Marca)

Dış basından flaş Jose Mourinho yorumu: Kovulma ihtimali...

Athletic Bilbao karşısındaki yenilgi sonrası Chelsea, Real Madrid ve Manchester United'ın efsane teknik patronu üzerindeki baskı arttı. Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin "geçiş sürecinde" olduğu konusunda ısrar ediyor. (Goal)

Dış basından flaş Jose Mourinho yorumu: Kovulma ihtimali...

Avrupa Ligi'nde Inaki Williams'ın 2 golü, A. Bilbao'ya Fenerbahçe karşısında galibiyeti getirdi. (Daily Mail)

Dış basından flaş Jose Mourinho yorumu: Kovulma ihtimali...

ManU'nun eski yıldızı Amrabat rakibiyle kafa kafaya geldi, Mourinho, 2-0'lık yenilgi sonrası sinirle arkasına bakmadan soyunma odasına gitti. (Manchester Evening Standard)

Dış basından flaş Jose Mourinho yorumu: Kovulma ihtimali...

Inaki Williams, Athletic Bilbao'yu Jose Mourinho'lu Fenerbahçe karşısında galibiyete taşıdı. (NDTV)

Dış basından flaş Jose Mourinho yorumu: Kovulma ihtimali...

Mourinho, Avrupa Ligi'nde nakavt oldu! Athletic Bilbao, İstanbul'u fethetti! (Corriere dello Sport)

Dış basından flaş Jose Mourinho yorumu: Kovulma ihtimali...

İstanbul'da 10 kişilik Fenerbahçe'yi Inaki Williams'ın çifte lokumuyla deviren A. Bilbao yoluna namağlup devam ediyor. (The West Australian)

Dış basından flaş Jose Mourinho yorumu: Kovulma ihtimali...

Athletic Bilbao, 10 kişilik Fenerbahçe'yi mağlup etti ve Avrupa Ligi'ndeki göz kamaştırıcı serisini sürdürdü. (Football Espana)

Dış basından flaş Jose Mourinho yorumu: Kovulma ihtimali...

Mourinho evinde Athletic'e boyun eğdi. (A Bola)

Dış basından flaş Jose Mourinho yorumu: Kovulma ihtimali...

İşler Mourinho için sıkıntılı hale geliyor... Portekizli hoca, Fenerbahçe'den kovulma ihtimaliyle karşı karşıya. (talkSPORT)

Dış basından flaş Jose Mourinho yorumu: Kovulma ihtimali...

Jose Mourinho ve Fenerbahçe, evinde Athletic Bilbao'yla boy ölçüşemedi. (Pulse Sports)

Dış basından flaş Jose Mourinho yorumu: Kovulma ihtimali...

Jose Mourinhonun başı belada. Fenerbahçe'nin sahasında A. Bilbao'ya 2-0 mağlubiyeti sonrası Portekizli hoca ve başkan Ali Koç için istifa çağrıları başladı. (Sportal)

Dış basından flaş Jose Mourinho yorumu: Kovulma ihtimali...

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde evinde umutla çıktığı maçta A. Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu ve play-off şansını zora soktu. (Railly News)

Dış basından flaş Jose Mourinho yorumu: Kovulma ihtimali...

Inaki ile Avrupa'nın zirvesine... Kırmızı beyazlı golcü, takımını liderliğe taşıdı. Fenerbahçe ve Mourinho, böylesine sağlam bir rakibe karşı güçsüz kaldı. (AS)

Dış basından flaş Jose Mourinho yorumu: Kovulma ihtimali...

Roma'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe ile yeni bir maceraya atılan Mourinho için işler iyi gitmiyor. Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe'de Portekizli hoca diken üstünde. (Forza Roma)

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