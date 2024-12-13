  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Ocakta yıldız yağacak

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Ocakta yıldız yağacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ligde Beşiktaş ve Avrupa'da Athletic Bilbao'ya karşı aldığı üst üste mağlubiyetler sonrası taraftarın tepkisini çeken Fenerbahçe yönetiminden flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, 'istifa' sesleri sonrası yapılan toplantıda transferde atağa kalkma kararı aldı. İşte gündemdeki yıldızlar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 18:21
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Ocakta yıldız yağacak

Sezona Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Ocakta yıldız yağacak

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilerek lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Ocakta yıldız yağacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olarak ilk 8 şansını zora soktu.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Ocakta yıldız yağacak

Sarı-lacivertlilerde İspanyol ekibine karşı alınan yenilgi sonrası 'istifa' sesleri yükseldi.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Ocakta yıldız yağacak

Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nda Athletic Bilbao'ya karşı alınan 2-0 yenilgi sonrası Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Ocakta yıldız yağacak

Yönetim ise taraftarların isyanı sonrasında çarşamba akşamı toplantı yaptı ve bu toplantıdan acil transfer kararı çıktı.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Ocakta yıldız yağacak

EN AZ 3 TRANSFER

Sarı-lacivertliler, ocak ayında en az üç transfer yapacak.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Ocakta yıldız yağacak

LİSTE BAŞI TALISCA

Fenerbahçe'de istenin başındaki isim ise Anderson Talisca...

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Ocakta yıldız yağacak

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Brezilyalı oyuncuyla görüşmek için yeniden Suudi Arabistan'a gidecek.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Ocakta yıldız yağacak

ZALEWSKI'YI BRANCO BİTİRECEK

Sportif Direktör Branco da İtalya'ya gidip Zalewski'nin hem menajeriyle hem de Roma kulübüyle masaya oturacak.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Ocakta yıldız yağacak

GOLCÜ DE GELECEK

Bu iki ismin dışında bir de santrfor kadroya katılacak.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Ocakta yıldız yağacak

İsmi sır gibi saklanan golcünün taraftarı mutlu edeceği gelen bilgiler arasında.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Twente - Beşiktaş maçı öncesi flaş karar! Twente - Beşiktaş maçı öncesi flaş karar! 18:46
F.Bahçe transferde gözünü kararttı! Ocakta yıldız yağacak F.Bahçe transferde gözünü kararttı! Ocakta yıldız yağacak 18:21
Fırtına'nın G.Saray hazırlıkları sürüyor! Fırtına'nın G.Saray hazırlıkları sürüyor! 18:04
Çağlar Söyüncü'nün mutlu günü Çağlar Söyüncü'nün mutlu günü 17:43
F.Bahçe'nin Başakşehir mesaisi başladı! F.Bahçe'nin Başakşehir mesaisi başladı! 17:37
Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler 16:53
Daha Eski
İşte Türkiye'nin rakipleri ile maç geçmişi! İşte Türkiye'nin rakipleri ile maç geçmişi! 16:53
G.Saray'da yeni bir kriz daha! G.Saray'da yeni bir kriz daha! 16:52
Kenan Yıldız tarihe geçecek! Arda Turan... Kenan Yıldız tarihe geçecek! Arda Turan... 16:25
Ceyhun Kazancı: Dengeli bir grup oldu Ceyhun Kazancı: Dengeli bir grup oldu 16:01
"Hiçbir bahanemiz yok!" "Hiçbir bahanemiz yok!" 15:42
İbrahim Hacıosmanoğlu: Hesabımız var... İbrahim Hacıosmanoğlu: Hesabımız var... 15:31