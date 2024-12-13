Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Ocakta yıldız yağacak
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ligde Beşiktaş ve Avrupa'da Athletic Bilbao'ya karşı aldığı üst üste mağlubiyetler sonrası taraftarın tepkisini çeken Fenerbahçe yönetiminden flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, 'istifa' sesleri sonrası yapılan toplantıda transferde atağa kalkma kararı aldı. İşte gündemdeki yıldızlar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertlilerde İspanyol ekibine karşı alınan yenilgi sonrası 'istifa' sesleri yükseldi.
Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nda Athletic Bilbao'ya karşı alınan 2-0 yenilgi sonrası Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.
Yönetim ise taraftarların isyanı sonrasında çarşamba akşamı toplantı yaptı ve bu toplantıdan acil transfer kararı çıktı.
EN AZ 3 TRANSFER
Sarı-lacivertliler, ocak ayında en az üç transfer yapacak.
LİSTE BAŞI TALISCA
Fenerbahçe'de istenin başındaki isim ise Anderson Talisca...
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Brezilyalı oyuncuyla görüşmek için yeniden Suudi Arabistan'a gidecek.
ZALEWSKI'YI BRANCO BİTİRECEK
Sportif Direktör Branco da İtalya'ya gidip Zalewski'nin hem menajeriyle hem de Roma kulübüyle masaya oturacak.
GOLCÜ DE GELECEK
Bu iki ismin dışında bir de santrfor kadroya katılacak.
İsmi sır gibi saklanan golcünün taraftarı mutlu edeceği gelen bilgiler arasında.
Golcünün kadroya katılması halinde ise Cenk Tosun, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'den biriyle yolların da ayrılma ihtimali bulunuyor.
Transferlerin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.
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