Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'in transferi için sıraya girdiler!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun forma şansı vermediği Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için yurt dışında o kulüplerin oyuncunun transferi için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Fakat oyuncu için işler yolunda gitmedi. Yaşadığı sakatlıklar ve formsuz durumu nedeniyle o dönem takımı çalıştıran İsmail Kartal'ın gözünden düşen Cengiz Ünder'e bu sezon takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho da şans vermiyor.
Portekizli çalıştırıcının planları arasında yer almayan oyuncunun takımdan ayrılması gündemde yer alırken flaş gelişmeler yaşanıyor.
Footboom'da yer alan habere göre oyuncu için Fransız ekipleri; Lens, Lille ve Brest yakından ilgileniyor.
Yer alan haberde adı geçen takımların, Cengiz Ünder'in potansiyeli ve yeteneklerine büyük ilgi duyduğu bu nedenle Fenerbahçe ile iletişime geçmek üzere oldukları belirtildi.
Kış transfer dönemi yaklaşırken futbolcu ile ilgili kısa süre içerisinde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
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