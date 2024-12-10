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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'in transferi için sıraya girdiler!

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'in transferi için sıraya girdiler!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun forma şansı vermediği Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için yurt dışında o kulüplerin oyuncunun transferi için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 11:08
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'in transferi için sıraya girdiler!

Fenerbahçe geçen sezonun yaz transfer döneminde kadrosuna çok büyük umutlarla Cengiz Ünder'i transfer etmişti.

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'in transferi için sıraya girdiler!

27 yaşındaki futbolcunun o dönem sarı-lacivertlilere transferi büyük yankı uyandırmıştı.

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'in transferi için sıraya girdiler!

Cengiz Ünder, sarı-lacivertli formayla ilk çıktığı maçlarda gösterdiği performansla taraftarların kısa süre içerisinde gözüne girmişti.

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'in transferi için sıraya girdiler!

Fakat oyuncu için işler yolunda gitmedi. Yaşadığı sakatlıklar ve formsuz durumu nedeniyle o dönem takımı çalıştıran İsmail Kartal'ın gözünden düşen Cengiz Ünder'e bu sezon takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho da şans vermiyor.

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'in transferi için sıraya girdiler!

Portekizli çalıştırıcının planları arasında yer almayan oyuncunun takımdan ayrılması gündemde yer alırken flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'in transferi için sıraya girdiler!

Footboom'da yer alan habere göre oyuncu için Fransız ekipleri; Lens, Lille ve Brest yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'in transferi için sıraya girdiler!

Yer alan haberde adı geçen takımların, Cengiz Ünder'in potansiyeli ve yeteneklerine büyük ilgi duyduğu bu nedenle Fenerbahçe ile iletişime geçmek üzere oldukları belirtildi.

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'in transferi için sıraya girdiler!

Kış transfer dönemi yaklaşırken futbolcu ile ilgili kısa süre içerisinde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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