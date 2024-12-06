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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İtalyanlar o ismi kiralayacak

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İtalyanlar o ismi kiralayacak

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan Fenerbahçe'de diğer yandan vedalaşacak isimler merak ediliyor. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim Cengiz Ünder ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İtalyan kulübü ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli yıldıza kiralama teklifi yapacak. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 15:57
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İtalyanlar o ismi kiralayacak

2023-2024 yaz transfer döneminde Marsilya'dan 15 milyon Euro bedelle transfer edilen Cengiz Ünder için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İtalyanlar o ismi kiralayacak

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder'in bileti kesildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İtalyanlar o ismi kiralayacak

Fenerbahçe, transfer olduğu günden bu yana beklenenin altında kalan ve sakatlıklar sonrası hem teknik ekibin hem de taraftarların gözünden düşen milli futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İtalyanlar o ismi kiralayacak

Sarı-lacivertli takım, 27 yaşındaki kanat oyuncusu için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İtalyanlar o ismi kiralayacak

SKOR KATKISI BULUNMUYOR
İtalya Ligi'nin köklü ekiplerinden Torino, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İtalyanlar o ismi kiralayacak

İtalyan kulübünün düşük bir ücretle transferi bitirmeye çalıştığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İtalyanlar o ismi kiralayacak

Takvim'de yer alan habere göre; Torino, Cengiz Ünder'in maaşının bir kısmının ise Sarı-Lacivertli kulüp tarafından ödenmesini istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İtalyanlar o ismi kiralayacak

Sezon başında Avrupa'dan Brest ve Venezia dışında Suudi Arabistan ve Katar liglerinden takımlar, 27 yaşındaki milli futbolcu ile ilgilenmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İtalyanlar o ismi kiralayacak

Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe ile yalnızca 3 maçta 99 dakika sahada kalırken gol veya asist katkısı üretemedi.

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