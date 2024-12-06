TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İtalyanlar o ismi kiralayacak
Ara transferde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan Fenerbahçe'de diğer yandan vedalaşacak isimler merak ediliyor. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim Cengiz Ünder ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İtalyan kulübü ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli yıldıza kiralama teklifi yapacak. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Sarı-lacivertli takım, 27 yaşındaki kanat oyuncusu için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
SKOR KATKISI BULUNMUYOR
İtalya Ligi'nin köklü ekiplerinden Torino, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.
İtalyan kulübünün düşük bir ücretle transferi bitirmeye çalıştığı öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre; Torino, Cengiz Ünder'in maaşının bir kısmının ise Sarı-Lacivertli kulüp tarafından ödenmesini istiyor.
Sezon başında Avrupa'dan Brest ve Venezia dışında Suudi Arabistan ve Katar liglerinden takımlar, 27 yaşındaki milli futbolcu ile ilgilenmişti.
Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe ile yalnızca 3 maçta 99 dakika sahada kalırken gol veya asist katkısı üretemedi.
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