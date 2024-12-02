Fenerbahçe 3-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

Kadıköy'de oynanan kritik maçtan Kanarya 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Maçta gol perdesini 3. dakikada Fenerbahçe adına Oğuz Aydın açtı.

32. dakikada Gaziantep FK'dan Kodro sarı kart gören isim oldu.

41. dakikada konuk ekipten Okereke skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı bu gollerle 1-1'lik skorla sona erdi.

İkinci yarıda Fenerbahçe'de Amrabat, İsmail Yüksek'in yerine Maximin ise İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu.

Gaziantep FK'dan ise Kodro oyundan çıktı Daubin oyuna girdi.

72. dakikada Kanarya'da Samet Akaydin sarı kört gördü.

74. dakikada Gaziantep FK'dan Mandouki, Ogün Özçiçek yerine oyuna girdi.

78. dakikada Fenrbahçe'de Becao köşe vuruşundan gelen topu golle noktaladı.

Kanarya'da 80. dakikada Mert Müldür, Tadic'in yerine oyuna dahil oldu.

85. dakikada Gaziantep FK'dan Furkan Soyalp, N'Diaye yerine karşılaşmaya girdi.

85'te ise Halil Dervişoğlu konuk ekipten Maxim yerine maça yedek kulübesinden giren oyuncu oldu.

Maçın 89. dakikasında Fenerbahçe'de Edin Dzeko takımının 3. golünü kaydetti.

Bu golle Kanarya rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.