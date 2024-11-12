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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Samet Akaydın gerçeği ortaya çıktı! Ayrılmak istemiş

Fenerbahçe'de Samet Akaydın gerçeği ortaya çıktı! Ayrılmak istemiş

Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. 30 yaşındaki stoper, beklediği forma şansını Jose Mourinho yönetiminde de bulamayınca ayrılma talebini iletmiş. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 11:27
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Fenerbahçe'de Samet Akaydın gerçeği ortaya çıktı! Ayrılmak istemiş

Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın, bu sezon ilk defa Sivasspor maçında ilk 11'deki yerini aldı.

Fenerbahçe'de Samet Akaydın gerçeği ortaya çıktı! Ayrılmak istemiş

Sarı lacivertlilerin 4-0 galibiyeti ile sonuçlanan maçta Samet, 24. dakikada açılış golünü kaydetti.

Fenerbahçe'de Samet Akaydın gerçeği ortaya çıktı! Ayrılmak istemiş

337 günün ardından tekrardan ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu, ligde 671 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'de Samet Akaydın gerçeği ortaya çıktı! Ayrılmak istemiş

30 yaşındaki stoper ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre Samet, takımdan ayrılmak istediğini Jose Mourinho'ya belirtmiş.

Fenerbahçe'de Samet Akaydın gerçeği ortaya çıktı! Ayrılmak istemiş

Takımın 4. stoperi olmak istemediğini dile getiren oyuncu, Şampiyonlar Ligi elemeleri için UEFA'ya verilen listede de adı geçmeyince sezon başında Portekizli ile görüşmüş.

Fenerbahçe'de Samet Akaydın gerçeği ortaya çıktı! Ayrılmak istemiş

Mourinho ise kendisine, "Sen de oynayacaksın. Hiçbir yere gitmiyorsun. Sadece sabırlı ol." diyerek yanıt vermiş.

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