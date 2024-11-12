Fenerbahçe'de Samet Akaydın gerçeği ortaya çıktı! Ayrılmak istemiş
Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. 30 yaşındaki stoper, beklediği forma şansını Jose Mourinho yönetiminde de bulamayınca ayrılma talebini iletmiş. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberi
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30 yaşındaki stoper ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre Samet, takımdan ayrılmak istediğini Jose Mourinho'ya belirtmiş.
Takımın 4. stoperi olmak istemediğini dile getiren oyuncu, Şampiyonlar Ligi elemeleri için UEFA'ya verilen listede de adı geçmeyince sezon başında Portekizli ile görüşmüş.
Mourinho ise kendisine, "Sen de oynayacaksın. Hiçbir yere gitmiyorsun. Sadece sabırlı ol." diyerek yanıt vermiş.
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