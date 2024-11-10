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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 4-0 Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe 4-0 Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti. Kanarya mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 20:50 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 21:27
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Fenerbahçe 4-0 Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivassspor'u konuk etti.

Kanarya bu mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

6. dakikada sağdan Tadic'in etkili ortasına altıpasta iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan Mert Hakan'ın arka direğe kaleye paralel ortasına altıpasta topa ayak koyan Samet Akaydın, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

30. dakikada hücum yönünün sağından Turgunbayev'in ortasına altıpas üzerinde iyi yükselen Radakovic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

44. dakikada sağdan Mert Hakan'ın ön direğe ortasında altıpasta topa ayak koyan En-Nesyri'nin vuruşunda, top yan direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

45+6. dakikada soldan topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Saint-Maximin'in uzak direğe plasesinde kaleci topu oyun alanına çeldi.

İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda 54. dakikada Kanarya'da Dusan Tadic penaltıdan kaydettiği gol ile skoru 2-0'a getirdi.

AMRABAT'TAN ŞIK GOL!

Karşılaşmanın 82. dakikasında Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat uzak mesafeden Sivasspor ağlarına şık bir gol kaydetti ve skoru 3-0'a getiren isim oldu.

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Mücadelede sarı-lacivertlilerin 4. golü Maximin'in ayağından geldi.

Fenerbahçe rakibini 4-0'lık skorla mağlup ederken puanını 26'ya yükseltti ve ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından ligde 2. sırada yer alıyor.

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