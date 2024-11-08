Çoluk çocuğa yenildik

Fenerbahçe Hollanda'da taraftarını kahretti. Avrupa Ligi 4. Hafta maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olan sarı-lacivertliler, 23 yaş ortalamasıyla sahaya çıkan rakibine 3-1 yenildi. 1'i cezalısı ve 7 sakat oyuncusu bulunan AZ, çoluk çocukla adeta sarı-lacivertli temsilcimize futbol dersi verdi. İlk yarıda iki takım da başa baş bir oyun ortaya koysa da 36'da Edin Dzeko'nun karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleciye nişanladı. İlk 45'teki en net pozisyondan gol çıkmayınca ilk yarı başladığı gibi sona erdi. Ancak ikinci yarıda Alkmaar, yaptığı değişikliklerle üstünlüğü ele geçirdi.

2. YARI OYUNA GİRDİLER

46'DA oyuna giren 20 yaşındaki Ro-Zangelo Daal, 59'da ağları sarstı ve Hollanda ekibi 1-0 öne geçti. 61'de Dzeko'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı En-Nesyri kaçırdı. Faslı oyuncu, 70'de ise kendini affettirdi ve skoru 1-1'e getirdi. Fakat golü bulsa da sahada hiçbir varlık gösteremeyen temsilcimiz, 64'te oyuna giren 18 yaşındaki Smit'in 75'te savunmamızı alt üst edip golü atmasıyla yine geriye düştü. Beraberlik için rakip kaleye yüklenmeye çalıştığımız dakikalarda yine ikinci yarı oyuna giren 22 yaşındaki Kasius, 87'de fişi çeken golü attı. F.Bahçe, bu sonuçla Avrupa Ligi'nde ilk yenilgisini aldı.

Filistin'e destek verdiler

FENERBAHÇELİ taraftarlar Alkmaar deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü hınca hınç dolduran sarı-lacivertli futbolseverler, saygı duruşunun ardından Filistin'e destek veren tezahüratlarda bulundular. Fenerbahçeli taraftarlar, 'Free Filistin' şeklinde bir müddet bağırdı. Hollandalı taraftarlar ise sarı-lacivertlilerin bu tezahüratına tepki gösterdi

3 değişiklik

JOSE Mourinho, Trabzonspor derbisinin 11'ine göre dünkü mücadelede 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam sakatlığı bulunan Djiku'nun yerine Becao, Szymanski'nin yerine orta alanda İsmail Yüksek'e, forvette ise En Nesyri'nin yerine Edin Dzeko'ya görev verdi.

Becao cezalı Prag'da yok

DJİKU'NUN yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkan Rodrigo Becao, AZ Alkmaar karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Brezilyalı stoper, 28 Kasım'da oynanacak olan Slavia Prag maçında forma giyemeyecek. Becao, dün Smit'in attığı ikinci golde de çok büyük bir hata yaptı.