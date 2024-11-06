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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe AZ Alkmaar maçının hazırlıklarını tamamladı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında deplasmanda oynayacağı AZ Alkmaar maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 12:03
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Fenerbahçe AZ Alkmaar maçının hazırlıklarını tamamladı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık antrenmana futbolcular, koşu ve 8'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı.

İdmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Tedavilerine devam edilen İrfan Can Kahveci ile Cengiz Ünder, takımla antranmana katılmadı. Cengiz Ünder, bireysel çalışırken Trabzonspor maçında sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Alexander Djiku, idmanda tedbir amaçlı yer almadı.

Sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçakla Hollanda'ya gidecek.

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