Fenerbahçe Avrupa'da 278. kez sahne alıyor

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 277 müsabakada 110 galibiyet ve 109 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 378 kez havalandırırken, kalesinde 394 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 140. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 139 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 61 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda 195 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 174 gole engel olamadı.

BU KULVARDA 70. DEPLASMAN

Fenerbahçe, AZ Alkmaar karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 70. kez deplasman maçına çıkacak.

Söz konusu kulvarda daha önce 69 deplasman maçı oynayan sarı-lacivertliler, 23 galibiyet, 17 beraberlik ve 29 yenilgi yaşadı.

Rakip sahada çıktığı 69 maçta 80 gol atan Fenerbahçe, rakiplerinin 104 golüne ise engel olamadı.

Jose Mourinho'nun ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son deplasman maçında yine Hollanda'da boy göstermişti. Sarı-lacivertli takım, 3 Ekim 2024'te oynanan müsabakada Twente ile 1-1 berabere kalmıştı.

AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: