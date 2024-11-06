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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Galatasaray Avrupa'da 322. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında perşembe günü sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 322. mücadelesine çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 12:37 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 12:37
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Galatasaray Avrupa'da 322. maçına çıkacak

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 321 müsabakanın 115'inden galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 85 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 438 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 482 gole engel olamadı.

"KUPA 2"DE GALİBİYET SAYISI DAHA FAZLA

"Cimbom" bu sezon yer aldığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında daha önce yaşadığı büyük başarılarla dikkati çekiyor.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 97 karşılaşmada 39 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 155 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 125 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE SON 17 MAÇIN 15'İNİ KAYBETMEDİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 17 müsabakanın 15'inde rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 17 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 8'ini kazanırken 7'sinden beraberlikle ayrıldı.

"Cimbom" sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğünü engelleyemedi.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

  • Organizasyon

  • O

  • G

  • B

  • M

  • A

  • Y

  • Şampiyon Kulüpler Kupası

  • 35

  • 12

  • 8

  • 15

  • 42

  • 53

  • UEFA Şampiyonlar Ligi

  • 122

  • 29

  • 31

  • 62

  • 122

  • 210

  • UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri

  • 34

  • 22

  • 7

  • 5

  • 75

  • 38

  • Kupa Galipleri Kupası

  • 32

  • 12

  • 7

  • 13

  • 42

  • 55

  • UEFA Kupası ve Avrupa Ligi

  • 97

  • 39

  • 32

  • 26

  • 155

  • 125

  • UEFA Süper Kupa

  • 1

  • 1

  • -

  • -

  • 2

  • 1

  • Toplam

  • 321

  • 115

  • 85

  • 121

  • 438

  • 482

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