Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı lacivertlilere müjdeli bir haber geldi. Kanarya'da sakatlığını atlatan o isim takımla çalışmalara başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de konuk edeceği Sivasspor maçının hazırlıklarını da tamamladı.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. AZ Alkmaar maçının 11'inde forma giyen oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.
Bu antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.
MÜJDELİ HABER
Öte yandan Fenerbahçe'ye, Sivasspor maçı öncesi müjdeli haber geldi.
Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü evinde Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Alexander Djiku, takımla çalışmalara başladı.
Djiku, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta oynadığı Trabzonspor maçında sakatlanmış ve AZ Alkmaar deplasmanında takımıyla birlikte olamamıştı.
Ganalı stoper, Jose Mourinho'nun görev vermesi halinde Sivasspor'a karşı sahada yer alabilecek.
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