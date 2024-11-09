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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı lacivertlilere müjdeli bir haber geldi. Kanarya'da sakatlığını atlatan o isim takımla çalışmalara başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 15:07
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Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde Sivasspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Zorlu mücadele 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Kritik karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de konuk edeceği Sivasspor maçının hazırlıklarını da tamamladı.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. AZ Alkmaar maçının 11'inde forma giyen oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Bu antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

MÜJDELİ HABER

Öte yandan Fenerbahçe'ye, Sivasspor maçı öncesi müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü evinde Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Alexander Djiku, takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Djiku, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta oynadığı Trabzonspor maçında sakatlanmış ve AZ Alkmaar deplasmanında takımıyla birlikte olamamıştı.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Ganalı stoper, Jose Mourinho'nun görev vermesi halinde Sivasspor'a karşı sahada yer alabilecek.

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