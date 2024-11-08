  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Buz kestiler

Buz kestiler

Fenerbahçe’de golcüler vasatı aşamadı. En-Nesyri kaçırdığı penaltıyla, Edin Dzeko kaçırdığı net fırsatla eleştirileri aldı. Son bölümde oyuna giren Cenk Tosun da beklediği fırsatları bulamadı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Buz kestiler

AZ Alkmaar deplasmanında 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de forvetler beklenen katkıyı veremedi. Her ne kadar tek gol En-Nesyri'den gelse de kaçırdığı penaltı adeta maçın kırılma anı oldu. Faslı yıldız, gol dışında da oyun olarak etkisiz kaldı. Maça ilk 11'de başlayan Edin Dzeko da özellikle maçın ilk yarısında net fırsatlardan yararlanamadı. Tek forvetle başlayan sarı-lacivertliler kritik maçı üç forvetle bitirse de beklentileri karşılayamadı.

ÜÇ FORVETLE TAMAMLADI

İKINCI yarıda ilk olarak 58. dakikadan itibaren çift forvete dönen Fenerbahçe, maçın son bölümünde Cenk Tosun'un girmesiyle üç forvetini de sahaya sürdü. Ancak Cenk Tosun da sahada kaldığı 9 dakikalık süreçte beklediği fırsatları bulamadı, şut dahi çekemedi. Bir gol atıp, bir penaltı kaçıran En-Nesyri de 32 dakika boyunca sadece 2 şut çekmiş oldu. 90 dakika süre alan Edin Dzeko ise rakip kaleye 3 şut çekse de mücadelede gol kaydedemedi.

EN-NESYRİ ÜZDÜ

AZ Alkmaar karşısında penaltıda golü atamayan Youssef En-Nesyri, kariyerinde 3. kez bu üzüntüyü yaşadı. Sevilla ve Fas Milli Takımı'ndan sonra Fenerbahçe'de kariyerinin 7. penaltısını atan En-Nesyri beyaz noktada üzüldü.

YİNE KAZANAMADI

Jose Mourinho, Avrupa Ligi kariyerinde Hollanda takımlarına konuk olduğu 4 maçı da kazanamadı. Mourinho, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

G.Saray'ın 4 yıldızına yakın takip!
Reklam
DİĞER
Son dakika transfer haberi: Arda Güler Fenerbahçe'ye dönecek mi? Genç yıldız kararını verdi!
Narin Güran davasında ikinci gün! İlk gün kim ne ifade verdi? Enes Güran'ın Salim'in kızları ile ilişkisi mi vardı? Hakim açık açık sordu | Gazal Bahtiyar'ın ifadesi...
F.Bahçe'de Medina krizi!
Osimhen'dan G.Saraylıları sevindiren açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kahır gecesi Kahır gecesi 01:59
Hak edilmiş yenilgi Hak edilmiş yenilgi 01:57
28 Kasım’da G.Saray’la 28 Kasım’da G.Saray’la 01:56
Santrfor problemi var! Santrfor problemi var! 01:54
Buz kestiler Buz kestiler 01:54
Kaçan hırsız Kaçan hırsız 01:53
Daha Eski
Çoluk çocuğa yenildik Çoluk çocuğa yenildik 01:53
"Futbola dair konuşacak..." "Futbola dair konuşacak..." 01:35
"Futbola dair konuşacak..." "Futbola dair konuşacak..." 01:33
F.Bahçe'ye Becao'dan kötü haber! F.Bahçe'ye Becao'dan kötü haber! 01:32
G.Saray'ın 4 yıldızına yakın takip! G.Saray'ın 4 yıldızına yakın takip! 01:29
F.Bahçe Hollanda'da kaybetti! F.Bahçe Hollanda'da kaybetti! 01:23