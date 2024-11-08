Buz kestiler

AZ Alkmaar deplasmanında 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de forvetler beklenen katkıyı veremedi. Her ne kadar tek gol En-Nesyri'den gelse de kaçırdığı penaltı adeta maçın kırılma anı oldu. Faslı yıldız, gol dışında da oyun olarak etkisiz kaldı. Maça ilk 11'de başlayan Edin Dzeko da özellikle maçın ilk yarısında net fırsatlardan yararlanamadı. Tek forvetle başlayan sarı-lacivertliler kritik maçı üç forvetle bitirse de beklentileri karşılayamadı.

ÜÇ FORVETLE TAMAMLADI

İKINCI yarıda ilk olarak 58. dakikadan itibaren çift forvete dönen Fenerbahçe, maçın son bölümünde Cenk Tosun'un girmesiyle üç forvetini de sahaya sürdü. Ancak Cenk Tosun da sahada kaldığı 9 dakikalık süreçte beklediği fırsatları bulamadı, şut dahi çekemedi. Bir gol atıp, bir penaltı kaçıran En-Nesyri de 32 dakika boyunca sadece 2 şut çekmiş oldu. 90 dakika süre alan Edin Dzeko ise rakip kaleye 3 şut çekse de mücadelede gol kaydedemedi.

EN-NESYRİ ÜZDÜ

AZ Alkmaar karşısında penaltıda golü atamayan Youssef En-Nesyri, kariyerinde 3. kez bu üzüntüyü yaşadı. Sevilla ve Fas Milli Takımı'ndan sonra Fenerbahçe'de kariyerinin 7. penaltısını atan En-Nesyri beyaz noktada üzüldü.

YİNE KAZANAMADI

Jose Mourinho, Avrupa Ligi kariyerinde Hollanda takımlarına konuk olduğu 4 maçı da kazanamadı. Mourinho, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.