  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Djiku gelişmesi! İşte sakatlığındaki son durumu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u son dakika golüyle 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Maçın ardından İrfan Can Kahveci'nin sakatlığıyla sarsılan sarı lacivertlilerde gözler 57. dakikada oyuna devam edemeyen Alexander Djiku'ya çevrildi. İşte Djiku'nun sakatlığındaki son durumu İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 10:00
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Djiku gelişmesi! İşte sakatlığındaki son durumu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu.

Fenerbahçe'de Djiku gelişmesi! İşte sakatlığındaki son durumu

Sarı lacivertliler rakibini son dakika golüyle 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Fenerbahçe'de Djiku gelişmesi! İşte sakatlığındaki son durumu

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fred, Dzeko ve Amrabat kaydetti.

Fenerbahçe'de Djiku gelişmesi! İşte sakatlığındaki son durumu

Zorlu deplasmandan 3 puanla dönen Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi.

Fenerbahçe'de Djiku gelişmesi! İşte sakatlığındaki son durumu

Milli futbolcunun yapılan tetkiklerinde adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'de Djiku gelişmesi! İşte sakatlığındaki son durumu

İrfan Can, yarınki AZ Alkmaar karşılaşmasını kaçıracak. 29 yaşındaki kanat oyuncusu pazar günü oynanacak olan Sivasspor mücadelesinde de forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Djiku gelişmesi! İşte sakatlığındaki son durumu

İrfan'ın milli arada ise iyileşmesi ve Kayseri maçıyla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Djiku gelişmesi! İşte sakatlığındaki son durumu

GÖZLER DJIKU'YA ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 57'nci dakikasında Okay Yokuşlu'yla çarpışan ve penaltıya sebebiyet veren Alexander Djiku, bu pozisyon sonrasında sakatlanarak oyunu terk etmişti.

Fenerbahçe'de Djiku gelişmesi! İşte sakatlığındaki son durumu

Ganalı futbolcunun maçı tamamlayamamasının ardından sarı-lacivertli taraftarların ise yürekleri ağızlarına gelmişti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dinamo Kiev - Ferencvaros maçı ne zaman? Dinamo Kiev - Ferencvaros maçı ne zaman? 10:49
Saint-Gilloise - Roma maçı ne zaman? Saint-Gilloise - Roma maçı ne zaman? 10:30
Ludogorets - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Ludogorets - Athletic Bilbao maçı ne zaman? 10:27
Olympiakos - Rangers maçı ne zaman? Olympiakos - Rangers maçı ne zaman? 10:24
Nice - Twente maçı ne zaman? Nice - Twente maçı ne zaman? 10:21
Davinson için İstanbul'a geliyorlar! Tottenham maçında izleyecekler Davinson için İstanbul'a geliyorlar! Tottenham maçında izleyecekler 10:19
Daha Eski
Elfsborg - Sporting Braga maçı ne zaman? Elfsborg - Sporting Braga maçı ne zaman? 10:10
FCSB - Midtjylland maçı ne zaman? FCSB - Midtjylland maçı ne zaman? 10:06
Bodo Glimt - Karabağ maçı ne zaman? Bodo Glimt - Karabağ maçı ne zaman? 10:02
Djiku'nun son durumu belli oldu! Djiku'nun son durumu belli oldu! 10:00
Eintracht Frankfurt - Slavia Prag maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - Slavia Prag maçı ne zaman? 09:53
Mourinho'ya beklenmedik talip! Israrla istiyorlar Mourinho'ya beklenmedik talip! Israrla istiyorlar 09:42