Fenerbahçe'de Djiku gelişmesi! İşte sakatlığındaki son durumu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u son dakika golüyle 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Maçın ardından İrfan Can Kahveci'nin sakatlığıyla sarsılan sarı lacivertlilerde gözler 57. dakikada oyuna devam edemeyen Alexander Djiku'ya çevrildi. İşte Djiku'nun sakatlığındaki son durumu İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Zorlu deplasmandan 3 puanla dönen Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi.
Milli futbolcunun yapılan tetkiklerinde adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.
İrfan Can, yarınki AZ Alkmaar karşılaşmasını kaçıracak. 29 yaşındaki kanat oyuncusu pazar günü oynanacak olan Sivasspor mücadelesinde de forma giyemeyecek.
İrfan'ın milli arada ise iyileşmesi ve Kayseri maçıyla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.
GÖZLER DJIKU'YA ÇEVRİLDİ
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 57'nci dakikasında Okay Yokuşlu'yla çarpışan ve penaltıya sebebiyet veren Alexander Djiku, bu pozisyon sonrasında sakatlanarak oyunu terk etmişti.
Ganalı futbolcunun maçı tamamlayamamasının ardından sarı-lacivertli taraftarların ise yürekleri ağızlarına gelmişti.
Ancak tecrübeli stoperde korkulan olmadı ve dün yapılan tetkikleri temiz çıktı.
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