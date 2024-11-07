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Haberler Fenerbahçe Bol gollü olsun

Bol gollü olsun

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. AZ Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetecek. Müsabakayı TRT 1 canlı yayınlayacak. Organizasyonda bu yıl ilk kez oynanan lig aşamasında sarı-lacivertliler, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan aldı ve 14. sırada bulunuyor. Hollanda temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı ve 3 puanla 24. sırada yer alıyor. Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki ikinci galibiyetini hedefliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Bol gollü olsun

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. AZ Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetecek. Müsabakayı TRT 1 canlı yayınlayacak. Organizasyonda bu yıl ilk kez oynanan lig aşamasında sarı-lacivertliler, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan aldı ve 14. sırada bulunuyor. Hollanda temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı ve 3 puanla 24. sırada yer alıyor. Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki ikinci galibiyetini hedefliyor.

İŞTE AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Owusu

Penetra

Koopmeiners

Maikuma

De Wit

Clasie

Belic

Poku

Kasius

Parrot

Mijnans

Livakovic

Mert Müldür

Osayi

Becao

Çağlar

Fred

Amrabat

Szymanski

Tadic

En-Nesyri

Saint-Maximin

JOSE MOURINHO CEZALI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Manchester United mücadelesinde kırmızı kart gördüğü gerekçesiyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç men cezası verildi. Portekizli teknik adam yarın oynanacak maçta saha kenarında olamayacak.

AZ ALKMAAR İLE 3. KEZ

Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile 3. kez karşılaşacak. İki ekip UEFA Kupası 3. tur maçında karşılaştı. Kırmızıbeyazlılara karşı ilk maçta sahasında 3-3 berabere kalırken, deplasmanda da 2-2'lik sonuçla sahadan ayrıldı ve tur atlayan taraf deplasman golü kuralıyla AZ Alkmaar oldu.

ALKMAAR TÜRK TAKIMLARIYLA 7. KEZ MÜCADELE EDECEK

AZ Alkmaar bugünkü müsabakayla birlikte Türk takımlarıyla 7. kez mücadele edecek. Hollanda ekibinin Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmalar dışında Kayserispor ve Başakşehir ile oynadı. 2006-2007 sezonu UEFA Kupası'nda eşleşen AZ Alkmaar, sahasında 3-2 kazanırken, deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Başakşehir'e karşı iki maçı da (2-0, 1-2) kazanarak tur atladı.

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