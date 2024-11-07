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Haberler Fenerbahçe Kazanmaya geldik

Kazanmaya geldik

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı AZ Alkmaar maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ve Dusan Tadic katıldı. Mourinho'nun cezası nedeniyle basın toplantısına katılmadığını belirten Göle, "Buraya moralli geldik. Zor şartlarda önemli bir galibiyet aldık Trabzonspor karşısında. Camia olarak da birlik ve beraberliğimiz iyi durumda. Hedefimiz ilk 8. Bunun için mücadele ediyoruz. Değerli puanlar aldık. AZ maçından sonra bir deplasman maçımız daha var. Biz Fenerbahçeyiz. Kazanmak için buraya geldik. Mücadelemiz sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi. Tadic ise "Mourinho'yla çalışmak harika. Fenerbahçe dünyanın en büyük camialarından birisi. Zor bir maç olacak. Kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Kazanmaya geldik
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı AZ Alkmaar maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ve Dusan Tadic katıldı. Mourinho'nun cezası nedeniyle basın toplantısına katılmadığını belirten Göle, "Buraya moralli geldik. Zor şartlarda önemli bir galibiyet aldık Trabzonspor karşısında. Camia olarak da birlik ve beraberliğimiz iyi durumda. Hedefimiz ilk 8. Bunun için mücadele ediyoruz. Değerli puanlar aldık. AZ maçından sonra bir deplasman maçımız daha var. Biz Fenerbahçeyiz. Kazanmak için buraya geldik. Mücadelemiz sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi. Tadic ise "Mourinho'yla çalışmak harika. Fenerbahçe dünyanın en büyük camialarından birisi. Zor bir maç olacak. Kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
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