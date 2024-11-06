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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya beklenmedik talip! Israrla istiyorlar

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına getirdiği Jose Mourinho ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, tecrübeli çalıştırıcıya talip olan takımı duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 09:42
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FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya beklenmedik talip! Israrla istiyorlar

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, dünya çapında ses getiren bir hamleye imza attı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya beklenmedik talip! Israrla istiyorlar

İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya beklenmedik talip! Israrla istiyorlar

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda on binlerce taraftarın katıldığın imza töreninde Portekizli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya beklenmedik talip! Israrla istiyorlar

Mourinho, sarı-lacivertli takımın geçen sezonki performansından uzak olması sebebiyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya beklenmedik talip! Israrla istiyorlar

Portekizli çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde İngiliz basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe'deki geleceği ve İngiltere'ye dönüp dönmeyeceğiyle ilgili konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya beklenmedik talip! Israrla istiyorlar

"BİR GÜN İNGİLTERE'YE DÖNECEĞİM"

ESPN'e konuşan Jose Mourinho, "Küme düşmemeye oynayan bir takımı çalıştırmayacağım. Asla yapmam. Üzgünüm ama kariyerimin kötü olduğu bir döneminde değilim. Bir gün mutlaka İngiltere'ye döneceğim" dedi.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya beklenmedik talip! Israrla istiyorlar

"BU SEZON VE GELECEK SEZON KİMSE BENİ FENERBAHÇE'DEN ALAMAZ"

Fenerbahçe'de camianın kendisine gösterdiği teveccühten memnun olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Bu sezon ve gelecek sezon kimse beni Fenerbahçe'den alamaz" ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya beklenmedik talip! Israrla istiyorlar

Jose Mourinho'nun açıklamalarına rağmen İngiltere'den Portekizli teknik adamla ilgili iddialar gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya beklenmedik talip! Israrla istiyorlar

WEST HAM ISRARCI

West Ham'ın sezon sonunda Portekizli çalıştırıcıyı takımın başına getirmek istediği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya beklenmedik talip! Israrla istiyorlar

Hatta West Ham Zone'a özel konuşan McAvennie şunları söyledi: "Jose Mourinho'yu beğeniyordum. Herkes onun bir kazanan olduğunu biliyor."

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya beklenmedik talip! Israrla istiyorlar

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya beklenmedik talip! Israrla istiyorlar

61 yaşındaki teknik adam sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

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