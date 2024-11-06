FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'ya beklenmedik talip! Israrla istiyorlar
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına getirdiği Jose Mourinho ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, tecrübeli çalıştırıcıya talip olan takımı duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Mourinho, sarı-lacivertli takımın geçen sezonki performansından uzak olması sebebiyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
Portekizli çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde İngiliz basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe'deki geleceği ve İngiltere'ye dönüp dönmeyeceğiyle ilgili konuştu.
"BİR GÜN İNGİLTERE'YE DÖNECEĞİM"
ESPN'e konuşan Jose Mourinho, "Küme düşmemeye oynayan bir takımı çalıştırmayacağım. Asla yapmam. Üzgünüm ama kariyerimin kötü olduğu bir döneminde değilim. Bir gün mutlaka İngiltere'ye döneceğim" dedi.
"BU SEZON VE GELECEK SEZON KİMSE BENİ FENERBAHÇE'DEN ALAMAZ"
Fenerbahçe'de camianın kendisine gösterdiği teveccühten memnun olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Bu sezon ve gelecek sezon kimse beni Fenerbahçe'den alamaz" ifadesini kullandı.
Jose Mourinho'nun açıklamalarına rağmen İngiltere'den Portekizli teknik adamla ilgili iddialar gelmeye devam ediyor.
WEST HAM ISRARCI
West Ham'ın sezon sonunda Portekizli çalıştırıcıyı takımın başına getirmek istediği belirtildi.
Hatta West Ham Zone'a özel konuşan McAvennie şunları söyledi: "Jose Mourinho'yu beğeniyordum. Herkes onun bir kazanan olduğunu biliyor."
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
61 yaşındaki teknik adam sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
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