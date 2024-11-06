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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'den transferde dev çalım! Eski Galatasaraylı sağ bek...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosuna ocak ayında önemli takviyeler yapmayı planlayan Kanarya'da Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası öncelik bek bölgesine verildi. Sarı lacivertliler geçtiğimiz yıl Galatasaray forması giyen yıldız oyuncunun peşinde düştüğü iddia edildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 12:34
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 5 puan arkasında yer alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Papara Park Stadyumu'nda Trabzonspor'a konuk oldu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

Karşılıklı gollere sahne olan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Fred, 75'inci dakikada Edin Dzeko ve 90+12'nci dakikada Sofyan Amrabat kaydetti. Trabzonspor'un gollerini ise 59 ve 67'nci dakikada penaltıdan Simon Banza attı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

Bu sonucun ardından puanını 23 yapan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

DEPLASMAN SERİSİNİ 25 MAÇA ÇIKARDI

Fenerbahçe, Süper Lig'de kulüp tarihinin en uzun dış saha yenilmezlik serisini yaşıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

Sarı lacivertli ekip, ligdeki son 25 deplasman maçında mağlubiyet yaşamadı. 20 karşılaşmada rakiplerini mağlup eden Sarı lacivertliler, 5 maçta ise berabere kaldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

LİGDE KAZANDIĞI MAÇLARDA İLK KEZ GOL YEDİ

Trabzonspor maçı öncesinde ligde 6 galibiyeti olan Fenerbahçe, kazandığı maçlarda gol yememişti. Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu sezon ligde ilk kez kazandığı bir maçta kalesinde gol gördü.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

FRED, TRABZON DEPLASMANINI BOŞ GEÇMİYOR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan ve sarı-lacivertli ekibin yine 3-2 kazandığı maçta 2 gol atmıştı. Bu maçta da takımının ilk golünü kaydederek Trabzonspor ağlarını sarsan 31 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili ekibe karşı deplasmanda forma giydiği 2'nci maçta 3'üncü golünü attı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

AMRABAT'TAN İLK GOL

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. 28 yaşındaki orta saha, Trabzonspor ile deplasmanda oynadıkları maçın 90+12'nci dakikasında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

MOURINHO'NUN SOL BEKTE TERCİHİ MERT MÜLDÜR OLDU

Sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor ile deplasmanda oynadıkları maçta sol bekte Mert Müldür'e görev verdi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

Daha önce Manchester United maçında da sol bekte oynayan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 2'nci kez bu pozisyonda forma giydi. Mourinho'nun Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Bodrum FK maçındaki sol bek tercihi ise Filip Kostic olmuştu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

SIRADAKİ RAKİP AZ ALKMAAR

Trabzon'dan 3 puanla dönen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. 7 Kasım Perşembe günü AFAS Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

Bu maç öncesinde UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan Sarı-lacivertliler, 5 puan ile 13'üncü sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

GÖZLER TRANSFERDE!

Öte yandan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfer çalışmalarında.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

Sarı lacivertliler hem devre arası hem de sezon sonu için planlamalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

Bu doğrultuda Kanarya'nın dev bir transfer hamlesinde bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

Fenerbahçe'nin, ezeli rakibi Galatasaray'a dev bir çalım atarak o yıldız kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

İşte o isim...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

F.BAHÇE'DEN SACHA BOEY BOMBASI!

Osayi-Samuel ile kontrat yenilemeyen Fenerbahçe'nin, Bayern Münih forması giyen eski Galatasaraylı sağ bek Sacha Boey'i transfer listesine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

Sarı lacivertlilerin, Boey hamlesiyle ezeli rakibine önemli bir çalım atmayı hedeflediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

Fenerbahçe, Boey transferiyle birlikte hem sağ bek bölgesindeki sorunu tamamlamış olacak, hem de Osayi-Samuel'in imzası için yüksek rakamlara çıkmamış olacak.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

Bayern Münih'te istenen performansı veremeyen sağ bekin, ara transferde ya da sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

Bu noktada Fenerbahçe'nin, 24 yaşındaki ismi kadrosuna katabilmek için tüm şartları zorlayacağı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

Sacha Boey bu sezon Alman devinde yalnızca 2 maça çıkabildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

Boey bu karşılaşmalarda 1 asistle oynadı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

Yıldız sağ bek geçen sezonun devre arasında 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan, Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Böylesi çok az görüldü

Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Sacha Boey'nin, kulübüyle olan kontratı ise 2028'de sona erecek.

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