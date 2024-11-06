Fenerbahçe'den transferde dev çalım! Eski Galatasaraylı sağ bek...
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosuna ocak ayında önemli takviyeler yapmayı planlayan Kanarya'da Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası öncelik bek bölgesine verildi. Sarı lacivertliler geçtiğimiz yıl Galatasaray forması giyen yıldız oyuncunun peşinde düştüğü iddia edildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Bu sonucun ardından puanını 23 yapan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.
DEPLASMAN SERİSİNİ 25 MAÇA ÇIKARDI
Fenerbahçe, Süper Lig'de kulüp tarihinin en uzun dış saha yenilmezlik serisini yaşıyor.
Sarı lacivertli ekip, ligdeki son 25 deplasman maçında mağlubiyet yaşamadı. 20 karşılaşmada rakiplerini mağlup eden Sarı lacivertliler, 5 maçta ise berabere kaldı.
LİGDE KAZANDIĞI MAÇLARDA İLK KEZ GOL YEDİ
Trabzonspor maçı öncesinde ligde 6 galibiyeti olan Fenerbahçe, kazandığı maçlarda gol yememişti. Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu sezon ligde ilk kez kazandığı bir maçta kalesinde gol gördü.
FRED, TRABZON DEPLASMANINI BOŞ GEÇMİYOR
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan ve sarı-lacivertli ekibin yine 3-2 kazandığı maçta 2 gol atmıştı. Bu maçta da takımının ilk golünü kaydederek Trabzonspor ağlarını sarsan 31 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili ekibe karşı deplasmanda forma giydiği 2'nci maçta 3'üncü golünü attı.
AMRABAT'TAN İLK GOL
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. 28 yaşındaki orta saha, Trabzonspor ile deplasmanda oynadıkları maçın 90+12'nci dakikasında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
MOURINHO'NUN SOL BEKTE TERCİHİ MERT MÜLDÜR OLDU
Sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor ile deplasmanda oynadıkları maçta sol bekte Mert Müldür'e görev verdi.
Daha önce Manchester United maçında da sol bekte oynayan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 2'nci kez bu pozisyonda forma giydi. Mourinho'nun Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Bodrum FK maçındaki sol bek tercihi ise Filip Kostic olmuştu.
SIRADAKİ RAKİP AZ ALKMAAR
Trabzon'dan 3 puanla dönen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. 7 Kasım Perşembe günü AFAS Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
Bu maç öncesinde UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan Sarı-lacivertliler, 5 puan ile 13'üncü sırada yer alıyor.
GÖZLER TRANSFERDE!
Öte yandan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfer çalışmalarında.
Sarı lacivertliler hem devre arası hem de sezon sonu için planlamalarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda Kanarya'nın dev bir transfer hamlesinde bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin, ezeli rakibi Galatasaray'a dev bir çalım atarak o yıldız kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
İşte o isim...
F.BAHÇE'DEN SACHA BOEY BOMBASI!
Osayi-Samuel ile kontrat yenilemeyen Fenerbahçe'nin, Bayern Münih forması giyen eski Galatasaraylı sağ bek Sacha Boey'i transfer listesine aldığı iddia edildi.
Sarı lacivertlilerin, Boey hamlesiyle ezeli rakibine önemli bir çalım atmayı hedeflediği öne sürüldü.
Fenerbahçe, Boey transferiyle birlikte hem sağ bek bölgesindeki sorunu tamamlamış olacak, hem de Osayi-Samuel'in imzası için yüksek rakamlara çıkmamış olacak.
Bayern Münih'te istenen performansı veremeyen sağ bekin, ara transferde ya da sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Bu noktada Fenerbahçe'nin, 24 yaşındaki ismi kadrosuna katabilmek için tüm şartları zorlayacağı ileri sürüldü.
Sacha Boey bu sezon Alman devinde yalnızca 2 maça çıkabildi.
Boey bu karşılaşmalarda 1 asistle oynadı.
Yıldız sağ bek geçen sezonun devre arasında 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan, Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.
Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Sacha Boey'nin, kulübüyle olan kontratı ise 2028'de sona erecek.
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