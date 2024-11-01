FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz ay Fenerbahçe ile sözleşmesini feshederek takımdan ayrılan Ryan Kent ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, 27 yaşındaki futbolcuya talip olan takımı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Ancak Kent'in Fenerbahçe kariyeri beklediği gibi ilerlemedi.
İsmail Kartal döneminde forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki oyuncu, Jose Mourinho döneminde de tercih edilmedi.
Fenerbahçe, geçtiğimiz ay tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshederek yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
İngiliz basını, bonservisi elinde olan 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
RYAN KENT LEEDS UNITED YOLCUSU
Football Insider'ın haberine göre Championship ekibi Leeds United, Ryan Kent'i gündemine aldı.
Leeds'in kanat bölgesinde yaşanan sakatlıklar sonrası İngiliz futbolcuyu transfer edebileceği yazıldı.
Öte yandan Leeds United Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'nın da 27 yaşındaki futbolcuyu beğendiği belirtildi.
Ryan Kent, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
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