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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz ay Fenerbahçe ile sözleşmesini feshederek takımdan ayrılan Ryan Kent ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, 27 yaşındaki futbolcuya talip olan takımı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 18:08
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı...

Geçtiğimiz sezon topladığı 99 puanla tarihi bir sezon geçiren Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle de ses getirmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı...

Sarı-lacivertlilerde kadroda dahil edilen isimlerden biri de Ryan Kent olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı...

Kanarya, İngiliz kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı...

Ancak Kent'in Fenerbahçe kariyeri beklediği gibi ilerlemedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı...

İsmail Kartal döneminde forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki oyuncu, Jose Mourinho döneminde de tercih edilmedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı...

Fenerbahçe, geçtiğimiz ay tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshederek yollarını ayırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı...

İngiliz basını, bonservisi elinde olan 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı...

RYAN KENT LEEDS UNITED YOLCUSU

Football Insider'ın haberine göre Championship ekibi Leeds United, Ryan Kent'i gündemine aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı...

Leeds'in kanat bölgesinde yaşanan sakatlıklar sonrası İngiliz futbolcuyu transfer edebileceği yazıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı...

Öte yandan Leeds United Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'nın da 27 yaşındaki futbolcuyu beğendiği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı...

Ryan Kent, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

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