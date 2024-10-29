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Haberler Fenerbahçe

İş yapan ikili

İki golcü, bu iki maçta da ağları sarsarak F.Bahçe’ye dört puan kazandırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 06:50
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İş yapan ikili

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Bodrum FK maçında sistem değişikliğine gitti ve sahaya çift forvetle çıktı. Portekizli teknik adamın tercihi Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri'ydi. Ligin ikinci haftasındaki Göztepe deplasmanına da 4-4-2 dizilimiyle çıkan Mourinho, o karşılaşmada yine bu ikiliye görev vermişti. Dzeko, 45+3'te penaltıdan Fenerbahçe'yi öne geçirirken, 45+7'de de En-Nesyri, farkı ikiye çıkarmıştı.

BU KEZ EN NESYRI

Bu ikili, haftalar sonra yine bir lig maçında birlikte forma giydi ve yine birlikte gol attı. Pazar akşamı oynanan Bodrum FK maçının 15'inci dakikasında ise bu kez ilk golü atan En-Nesyri oldu. Dzeko ise karşılaşmanın 55'inci dakikasında ağları havalandırarak farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe, bu kez golcülerinin skor ürettiği karşılaşmada hata yapmadı ve üç puanı cebine koydu. Sarılacivertliler, Dzeko ve Nesyri'nin birlikte oynadığı iki maçta 4 puan kazandı.

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