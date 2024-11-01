Rakamlar Fenerbahçe diyor!

Pazar günü Fenerbahçe, ezeli rakibi Trabzonspor'a konuk olacak. Bu dev mücadele iki takım açısından da kritik. Konuk ekip, G.Saray'ın 'bay' geçtiği haftada kazanıp, puan farkını azaltmak istiyor. Trabzonspor ise ligdeki kötü gidişatına bu derbiyle nokta koyup üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Bu zorlu mücadele öncesinde iki takımın bu sezondaki tüm verilerine baktık. Comparisonator'dan alınan verilere göre ise konuk Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı açık ara önde.

TOPLA OYNAMADA TRABZONSPOR

Sarı-lacivertliler, 241 verinin tam 141'inde ezeli rakibine üstünlük kurmuş durumda... Trabzonspor ise 78 parametrede Fenerbahçe'den önde... İki takım 22 istatistikte ise eşit durumda... Trabzonspor, rakibine karşı tüm bölümlerde topa daha fazla sahip olurken, Fenerbahçe, üçüncü bölge aksiyonlarında, başarılı driplinglerde, bitiricilikte, golle sonuçlanan set hücumlarında, şutlar, başarılı defansif aksiyonlar gibi birçok veride Trabzonspor'u geride bırakmayı başardı.