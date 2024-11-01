  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Rakamlar Fenerbahçe diyor!

Fenerbahçe, 241 verinin 141’inde Trabzonspor’un önünde... Bordo mavililer de ezeli rakibine 78 parametrede üstünlük kurdu. Taraflar 22 veride ise eşit.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rakamlar Fenerbahçe diyor!

Pazar günü Fenerbahçe, ezeli rakibi Trabzonspor'a konuk olacak. Bu dev mücadele iki takım açısından da kritik. Konuk ekip, G.Saray'ın 'bay' geçtiği haftada kazanıp, puan farkını azaltmak istiyor. Trabzonspor ise ligdeki kötü gidişatına bu derbiyle nokta koyup üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Bu zorlu mücadele öncesinde iki takımın bu sezondaki tüm verilerine baktık. Comparisonator'dan alınan verilere göre ise konuk Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı açık ara önde.

TOPLA OYNAMADA TRABZONSPOR

Sarı-lacivertliler, 241 verinin tam 141'inde ezeli rakibine üstünlük kurmuş durumda... Trabzonspor ise 78 parametrede Fenerbahçe'den önde... İki takım 22 istatistikte ise eşit durumda... Trabzonspor, rakibine karşı tüm bölümlerde topa daha fazla sahip olurken, Fenerbahçe, üçüncü bölge aksiyonlarında, başarılı driplinglerde, bitiricilikte, golle sonuçlanan set hücumlarında, şutlar, başarılı defansif aksiyonlar gibi birçok veride Trabzonspor'u geride bırakmayı başardı.

REKLAM - TOD
G.Saray'da bek sorunu için 2 flaş aday!
DİĞER
Kuruluş Osman'da Osman Bey iki ateş arasında
CHP hizmeti es geçti konser yarışına girdi: ABB'den Ebru Gündeş'e 69 milyon lira! Vatandaş isyan etti
İtalyanların Oosterwolde planı değişti!
G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer! Osimhen'in kankası geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'un yıldızı Icardi'ye sürpriz talip! Cimbom'un yıldızı Icardi'ye sürpriz talip! 01:20
Cimbom'un yıldızı Icardi'ye sürpriz talip! Cimbom'un yıldızı Icardi'ye sürpriz talip! 01:20
Dybala attı! Roma kazandı Dybala attı! Roma kazandı 01:00
Lazio deplasmanda farka koştu! Lazio deplasmanda farka koştu! 01:00
Lazio deplasmanda farka koştu! Lazio deplasmanda farka koştu! 00:54
Dybala attı! Roma kazandı Dybala attı! Roma kazandı 00:45
Daha Eski
Beşiktaş'ın hakem tepkisi dinmiyor! Beşiktaş'ın hakem tepkisi dinmiyor! 00:28
G.Saray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak G.Saray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak 00:28
Fırtına'da şok sakatlık! F.Bahçe maçı öncesi... Fırtına'da şok sakatlık! F.Bahçe maçı öncesi... 00:28
G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer! Osimhen'in kankası geliyor G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer! Osimhen'in kankası geliyor 00:28
A. Efes Berlin'de farklı kazandı! A. Efes Berlin'de farklı kazandı! 00:28
Bursa üst tura yükseldi! Bursa üst tura yükseldi! 00:28