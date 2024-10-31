GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez ile ilgili çok konuşulacak gerçek! Fenerbahçe...

Beşiktaş derbisine attığı gol ve yaptığı savunmayla damgasını vuran Davinson Sanchez'in geçen sezon Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.

2023 yazında stoper arayan sarı-lacivertliler, 1996 doğumlu Sanchez yerine 8.3 milyon Euro bonservis karşılığında aynı yaştaki Becao'yu tercih etti.

