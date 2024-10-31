GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez ile ilgili çok konuşulacak gerçek! Fenerbahçe...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray forması altında gösterdiği performansla göz dolduran Davinson Sanchez, Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı. Adı Real Madrid ve Juventus ile anılan Kolombiyalı stoperle ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 09:44 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 09:46
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2023 yazında stoper arayan sarı-lacivertliler, 1996 doğumlu Sanchez yerine 8.3 milyon Euro bonservis karşılığında aynı yaştaki Becao'yu tercih etti.
Sarı-kırmızılı takıma gelir gelmez kalitesini gösteren ancak iki kere sakatlık yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon beklenen patlamayı gerçekleştirdi.
SANCHEZ VARSA GALİBİYET VAR
Beşiktaş'a farklı kaybedilen Süper Kupa ile Young Boys maçlarında yokluğu çok hissedilen Kolombiyalı stoper, takıma döndükten sonra Galatasaray hiç maç kaybetmedi.
Tecrübeli oyuncunun sahada olduğu 10 maçın 9'unu kazanan Aslan, Süper Lig'de puan farkını açarak zirvede ve Avrupa Ligi'nde ilk 5'te yer alıyor.
Yönetim cephesinde ara transfer döneminde Davinson Sanchez'e teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
DEĞERİ 30 MİLYON EURO
Beşiktaş derbisinde başarılı futbolunu bir de golle süsleyen ve topu karnına koyarak yeniden baba olacağının mesajını veren Davinson Sanchez, Avrupa kulüplerinin de takip listesinde.
Sabah'ın haberine göre, tecrübeli oyuncu için sarı-kırmızılıların aklındaki bonservis bedeli ise 30 milyon Euro.
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