Fenerbahçe'den Amrabat için opsiyon kararı! Devre arasında...
Fiorentina'nın Sofyan Amrabat'ın sözleşmesini Fenerbahçe'ye kiralamadan önce 1 yıl uzattığı öğrenildi. Faslı yıldızın performansından çok memnun olan yönetimin de yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte Fenerbahçe'nin Amrabat kararı. (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)
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Branco'nun Amrabat'ın sözleşmesinde yazan 13 milyon Euro'luk opsiyonu aşağıya çekmek için uğraşacağı öğrenildi.
Fiorentina'nın normalde 2025'te sözleşmesi bitecek olan Amrabat'a Fenerbahçe'ye gitmeden önce 1 yıllık imza attırdığı öğrenildi.
GÖZLER FİORENTINA'DA OLACAK
Eğer Fiorentina, Sarı-Lacivertliler'in indirim talebine olumlu yaklaşırsa yıldız ismin bonservisinin alınması gündeme gelecek.
İtalyanlar olumsuz bir yanıt verirse o zaman görüşmeler sezon sonuna bırakılacak.
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