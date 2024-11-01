Fenerbahçe'den Amrabat için opsiyon kararı! Devre arasında...

Sezon başında Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yoğun isteğinin ardından Fiorentina'dan 1 yıllığına kiralanan Sofyan Ambarat şu ana kadar gösterdiği performansla büyük beğeni kazandı.

Samandıra'ya geldiği ilk günlerde uyum sorunu yaşayan ancak ardından İsmail Yüksek'ten formayı alarak takımın değişilmez isimlerinden biri haline gelen Faslı yıldızın bu olumlu görüntüsü yönetimi de harekete geçirdi.