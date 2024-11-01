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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Amrabat için opsiyon kararı! Devre arasında...

Fiorentina'nın Sofyan Amrabat'ın sözleşmesini Fenerbahçe'ye kiralamadan önce 1 yıl uzattığı öğrenildi. Faslı yıldızın performansından çok memnun olan yönetimin de yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte Fenerbahçe'nin Amrabat kararı. (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'den Amrabat için flaş karar!

Sezon başında Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yoğun isteğinin ardından Fiorentina'dan 1 yıllığına kiralanan Sofyan Ambarat şu ana kadar gösterdiği performansla büyük beğeni kazandı.

Fenerbahçe'den Amrabat için flaş karar!

Samandıra'ya geldiği ilk günlerde uyum sorunu yaşayan ancak ardından İsmail Yüksek'ten formayı alarak takımın değişilmez isimlerinden biri haline gelen Faslı yıldızın bu olumlu görüntüsü yönetimi de harekete geçirdi.

Fenerbahçe'den Amrabat için flaş karar!

HEDEF OPSİYONU İNDİRMEK

Takvim'in haberine göre sportif direktör Mario Branco, Fiorentina kulübünün yetkilileri ile görüşerek devre arası için randevu talep etti.

Fenerbahçe'den Amrabat için flaş karar!

Branco'nun Amrabat'ın sözleşmesinde yazan 13 milyon Euro'luk opsiyonu aşağıya çekmek için uğraşacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Amrabat için flaş karar!

Fiorentina'nın normalde 2025'te sözleşmesi bitecek olan Amrabat'a Fenerbahçe'ye gitmeden önce 1 yıllık imza attırdığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Amrabat için flaş karar!

GÖZLER FİORENTINA'DA OLACAK

Eğer Fiorentina, Sarı-Lacivertliler'in indirim talebine olumlu yaklaşırsa yıldız ismin bonservisinin alınması gündeme gelecek.

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