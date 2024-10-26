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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte Bodrum FK maçı muhtemel 11'i

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Manchester United maçı sonrası gözler Süper Lig'de 10. haftada oynanacak olan Bodrum FK maçına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun bu karşılaşmada değişikliğe gitmesi bekleniyor. Fenerbahçe geride kalan 9 haftanın ardından lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bulunuyor. İşte Jose'nin Bodrum FK maçı muhtemel 11'i... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 09:45
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Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte Bodrum FK maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek. Mücadele 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte Bodrum FK maçı muhtemel 11'i

Portekizli hoca Jose Mourinho'nun bu maçta son oynanan Mnachester United maçına göre değişikliğe gitmesi bekleniyor.

İŞTE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte Bodrum FK maçı muhtemel 11'i

LIVAKOVIC

Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte Bodrum FK maçı muhtemel 11'i

MERT

Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte Bodrum FK maçı muhtemel 11'i

ÇAĞLAR

Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte Bodrum FK maçı muhtemel 11'i

DJIKU

Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte Bodrum FK maçı muhtemel 11'i

KOSTIC

Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte Bodrum FK maçı muhtemel 11'i

İSMAİL YÜKSEK

Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte Bodrum FK maçı muhtemel 11'i

AMRABAT

Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte Bodrum FK maçı muhtemel 11'i

SZYMANSKI

Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte Bodrum FK maçı muhtemel 11'i

TADIC

Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte Bodrum FK maçı muhtemel 11'i

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