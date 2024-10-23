Jose'den revizyon

Samsunspor maçında kadro tercihi ve yaptığı değişikliklerle eleştiri oklarının hedefine oturan Jose Mourinho, Manchester United mücadelesiyle birlikte değişime gidiyor. Takımdaki bazı isimleri 11'den kesecek olan Portekizli çalıştırıcı, yarınki maça farklı oyuncularla çıkacak. Özellikle milli takımda gösterdiği performans sonrasında Samsunspor maçında yedek kulübesinde bekleyen İrfan Can Kahveci, Manchester United karşılaşmasıyla birlikte ilk 11'e kesin olarak dönecek.

EN BÜYÜK SÜRPRİZ FRED

İrfan'ın yanı sıra; 19.5 milyon euro ödenen En-Nesyri de Dzeko'dan formayı alacak. Mourinho, sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü'yü de yeniden 11'e koyacak. Burada kesik yiyecek isim Becao olacak. Oosterwolde'nin sakatlanması nedeniyle ise mecburi bir değişim yapılacak. Kostic'in Avrupa listesinde olmamasından dolayı Mourinho, Mert'i sol beke çekecek, sağ bekte ise Osayi-Samuel oynayacak. Formsuz Fred'in de kulübeye çekilmesi gündemde.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Teknik Direktörü Jose Mourinho yönetiminde Manchester United maçının hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından çift kale maçla karşılaşmanın taktiği üzerinde duruldu.

PLANLAMA YEMEĞİ

Samsunspor maçında yaşanan kaybın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik direktör Jose Mourinho, akşam yemeğinde bir araya geldi. İkilinin Manchester United maçı sonrasını planladıkları öğrenildi.