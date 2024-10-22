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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Manchester United maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü sahasında İngiltere'nin Manchester United ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 13:47
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Fenerbahçe'de Manchester United maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü sahasında İngiltere'nin Manchester United ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçlarla idmanı noktaladı.

Fenerbahçe, Manchester United maçı hazırlıklarını 23 Ekim günü tamamlayacak.

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