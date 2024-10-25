FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi-Samuel'in pozisyonunda penaltı var mı? Ahmet Çakar yorumladı!

"OYUN KONTROLÜ MANU'YA GEÇTİ DE NE OLDU" Oyun kontrolü Manchester United'a geçti de ne oldu. Onların da pek pozisyonu yoktu. Garnacho ile soldan gelmeye çalıştılar ama fazla etkili olamadılar. Dün gecenin en büyük kazancı sanırım En-Nesyri oldu. İlk yarı çok iyi oynadı. Sonrasında golü attı.