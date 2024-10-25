FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi-Samuel'in pozisyonunda penaltı var mı? Ahmet Çakar yorumladı!
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. maçında sahasında Manchester United'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken mücadeleye Bright Osayi-Samuel'in penaltı beklediği pozisyon damga vurdu. Bu pozisyonu Ahmet Çakar değerlendirdi. İşte o sözler...
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Mükemmel oynanan bir ilk yarıdan sonra soyunma odasına mağlup girmek moral bozucu ama ikinci yarının başındaki En-Nesyri golü hem beraberliği getirdi hem de moralleri yükseltti.
Bu dakikadan sonra Fenerbahçe'den daha iyi oynamasını beklerken, kontrol rakibe geçti. Bir de ardından Jose Mourinho oyundan atılınca son yarım saat kaleye gidemediler.
"OYUN KONTROLÜ MANU'YA GEÇTİ DE NE OLDU"
Oyun kontrolü Manchester United'a geçti de ne oldu. Onların da pek pozisyonu yoktu. Garnacho ile soldan gelmeye çalıştılar ama fazla etkili olamadılar. Dün gecenin en büyük kazancı sanırım En-Nesyri oldu. İlk yarı çok iyi oynadı. Sonrasında golü attı.
Diğer bir kazançsa Osayi… Zaman zaman dengesiz çıkışları olsa da sağ kanatta önümüzdeki maçlar Mert'e nazaran daha etkili olacağını gösterdi.
"KENDİNİ NİYE ATTIRIYORSUN KARDEŞİM!"
Gelelim Jose Mourinho'ya; kendini niye attırıyorsun kardeşim. Bu takımın önümüzdeki haftalarda Avrupa'da sana ihtiyacı var.
"PENALTI YOK"
Ve son söz hakeme; Fransız mükemmeldi. Osayi'nin penaltı beklediği ve verilmeyince de Mourinho'nun atıldığı pozisyonda penaltı yok. Yavaş şekilde baktığınız zaman sadece ayaklar birbirine temas ediyor. Penaltı yok.
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