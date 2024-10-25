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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi-Samuel'in pozisyonunda penaltı var mı? Ahmet Çakar yorumladı!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. maçında sahasında Manchester United'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken mücadeleye Bright Osayi-Samuel'in penaltı beklediği pozisyon damga vurdu. Bu pozisyonu Ahmet Çakar değerlendirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 09:59
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi-Samuel'in pozisyonunda penaltı var mı? Ahmet Çakar yorumladı!

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin sahasında Manchester United ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar değerlendirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi-Samuel'in pozisyonunda penaltı var mı? Ahmet Çakar yorumladı!

"GECENİN KAZANANI EN-NESYRI"

Fenerbahçe için beraberlik kötü sonuç değil. Kötü olan Mourinho'nun oyundan atılmış olması. Fenerbahçe ilk yarı çok iyi oynadı. Pozisyonlar buldu, En-Nesyri sürekli ön baskıyla Manchester'ı çıkarmadı ama İngiliz ekibi bu yarıda bir kere geldi, Eriksen'le golü buldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi-Samuel'in pozisyonunda penaltı var mı? Ahmet Çakar yorumladı!

"ONANA DİYE BİR KALECİ VAR..."

Manchester'da Onana diye bir kaleci var. İlk yarı kelimenin tam anlamıyla devleşti diyebiliriz. Hele hele En-Nesyri'nin yakın mesafeden kafa vuruşlarını art arda kurtarması inanılır gibi değil.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi-Samuel'in pozisyonunda penaltı var mı? Ahmet Çakar yorumladı!

Mükemmel oynanan bir ilk yarıdan sonra soyunma odasına mağlup girmek moral bozucu ama ikinci yarının başındaki En-Nesyri golü hem beraberliği getirdi hem de moralleri yükseltti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi-Samuel'in pozisyonunda penaltı var mı? Ahmet Çakar yorumladı!

Bu dakikadan sonra Fenerbahçe'den daha iyi oynamasını beklerken, kontrol rakibe geçti. Bir de ardından Jose Mourinho oyundan atılınca son yarım saat kaleye gidemediler.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi-Samuel'in pozisyonunda penaltı var mı? Ahmet Çakar yorumladı!

"OYUN KONTROLÜ MANU'YA GEÇTİ DE NE OLDU"

Oyun kontrolü Manchester United'a geçti de ne oldu. Onların da pek pozisyonu yoktu. Garnacho ile soldan gelmeye çalıştılar ama fazla etkili olamadılar. Dün gecenin en büyük kazancı sanırım En-Nesyri oldu. İlk yarı çok iyi oynadı. Sonrasında golü attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi-Samuel'in pozisyonunda penaltı var mı? Ahmet Çakar yorumladı!

Diğer bir kazançsa Osayi… Zaman zaman dengesiz çıkışları olsa da sağ kanatta önümüzdeki maçlar Mert'e nazaran daha etkili olacağını gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi-Samuel'in pozisyonunda penaltı var mı? Ahmet Çakar yorumladı!

"KENDİNİ NİYE ATTIRIYORSUN KARDEŞİM!"

Gelelim Jose Mourinho'ya; kendini niye attırıyorsun kardeşim. Bu takımın önümüzdeki haftalarda Avrupa'da sana ihtiyacı var.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Osayi-Samuel'in pozisyonunda penaltı var mı? Ahmet Çakar yorumladı!

"PENALTI YOK"

Ve son söz hakeme; Fransız mükemmeldi. Osayi'nin penaltı beklediği ve verilmeyince de Mourinho'nun atıldığı pozisyonda penaltı yok. Yavaş şekilde baktığınız zaman sadece ayaklar birbirine temas ediyor. Penaltı yok.

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