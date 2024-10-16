FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek'e 3 talip birden!

Sarı-lacivertli formayla yıldızını parlatan Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a gönderen sarı-lacivertlilerde Avrupa'ya gideceği konuşulan isimlerden biri de İsmail Yüksek olmuştu.

Fenerbahçe forması altında başarılı bir performans sergileyen milli futbolcu, 2024/25 sezonuna da iyi bir başlangıç yaptı.