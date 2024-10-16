FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek'e 3 talip birden!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren İsmail Yüksek ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, milli futbolcuya talip olan 3 takımı duyurdu. İşte detaylar...(fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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3-1 kaybedilen Galatasaray maçında etkisiz bir performans sergileyen ve ikinci yarının başında oyundan alınan 25 yaşındaki futbolcu, derbiden sonra ilk 11'deki yerini kaybetti.
Formasını Sofyan Amrabat'a kaptıran İsmail Yüksek'in adı yaz transfer döneminde birçok takımla anılıyordu.
İspanyol basınından milli oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
ATLETICO, BENFICA VE MARSİLYA İSTİYOR
AS'ın haberine göre; Atletico Madrid, Benfica ve Marsilya, İsmail Yüksek'i istiyor.
Haberde Fenerbahçe'nin 10 milyon Euro istediği milli futbolcu için Atletico'nun sezon öncesi 3 milyon Euro kiralama bedeli teklif ettiği kaydedildi.
İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maçta forma giydi.
Milli oyuncu, gol ve asist katkısı üretemedi.
İsmail'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 14 milyon Euro.
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