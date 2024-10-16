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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek'e 3 talip birden!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren İsmail Yüksek ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, milli futbolcuya talip olan 3 takımı duyurdu. İşte detaylar...(fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 11:09
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek'e 3 talip birden!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek'e 3 talip birden!

Sarı-lacivertli formayla yıldızını parlatan Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a gönderen sarı-lacivertlilerde Avrupa'ya gideceği konuşulan isimlerden biri de İsmail Yüksek olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek'e 3 talip birden!

Fenerbahçe forması altında başarılı bir performans sergileyen milli futbolcu, 2024/25 sezonuna da iyi bir başlangıç yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek'e 3 talip birden!

3-1 kaybedilen Galatasaray maçında etkisiz bir performans sergileyen ve ikinci yarının başında oyundan alınan 25 yaşındaki futbolcu, derbiden sonra ilk 11'deki yerini kaybetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek'e 3 talip birden!

Formasını Sofyan Amrabat'a kaptıran İsmail Yüksek'in adı yaz transfer döneminde birçok takımla anılıyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek'e 3 talip birden!

İspanyol basınından milli oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek'e 3 talip birden!

ATLETICO, BENFICA VE MARSİLYA İSTİYOR

AS'ın haberine göre; Atletico Madrid, Benfica ve Marsilya, İsmail Yüksek'i istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek'e 3 talip birden!

Haberde Fenerbahçe'nin 10 milyon Euro istediği milli futbolcu için Atletico'nun sezon öncesi 3 milyon Euro kiralama bedeli teklif ettiği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek'e 3 talip birden!

İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maçta forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek'e 3 talip birden!

Milli oyuncu, gol ve asist katkısı üretemedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek'e 3 talip birden!

İsmail'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek'e 3 talip birden!

25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 14 milyon Euro.

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