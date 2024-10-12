Fenerbahçe Başkan Ali Koç yönetimindeki ekonomik atılımlarına bir yenisini eklemek için kollarını sıvadı. Sarı-lacivertliler, Şükrü Saracoğlu Stadı'na yeni bir sponsor bulmak adına arayışlarını hızlandırdı. 2015'te, 10 yıl süreyle 90 milyon dolar karşılığı stadın isim hakkını alan Yıldız Holding (Ülker) yeni bir teklif vermeyi düşünmüyor. Yönetim farklı formüller arıyor. Yönetim kurulunun beklentisi senelik bazda 10 milyon doları aşacak bir sponsorluk geliri sağlamak. Stat isim hakkının yine 10 yıllığına verilmesi planlanıyor. Yani 10 senelik toplam gelir beklentisi en az 100 milyon dolar... Söz konusu rakam, efsane başkan Aziz Yıldırım döneminde imzalanan sponsorluğun üzerine çıkılması anlamını taşıyor.

BORCUN DÖRTTE BİRİ

Mevcut yönetimin planlaması halinde stat isim hakkından 3.4 milyar TL gelir bekleniyor. Fenerbahçe'nin borcu 12 milyar TL seviyesinde yani söz konusu rakam bunun dörtte birini karşılayacak seviyede.