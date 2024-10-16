Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Branco Barcelona'nın yıldızını getirecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları erken başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirecek olan sarı-lacivertlilerde sportif direktör Mario Branco, önümüzdeki haftalarda Barcelona forması giyen yıldız futbolcunun menajeriyle masaya oturacak. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Yarıştığı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak isteyen sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.
Fenerbahçe'nin ilk olarak yaz transfer döneminde cak ayında takıma katılması şartıyla anlaşma sağladığı ve o Cristian Medina'yı duyurması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerin Arjantinli futbolcunun transferi için Boca Juniors'a 15 milyon dolar bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Medina takviyesi sonrası eksik görülen diğer bölgelere yönelecek olan Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE FATI'DEN VAZGEÇMİYOR
İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Barcelona forması giyen Ansu Fati'yi istediğini duyurdu.
AS kaynaklı haberde, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde de İspanyol kanat oyuncusunu istediği belirtildi.
BRANCO GÖRÜŞMELERE BAŞLIYOR
Haberde ayrıca Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun önümüzdeki haftalarda Fati'nin menajeriyle temasa geçeceği kaydedildi.
REGUILON DA LİSTEDE
Öte yandan sarı-lacivertlilerin Ansu Fati'nin yanı sıra kariyerini Tottenham'da sürdüren bir başka İspanyol futbolcu Sergio Reguilon ile de ilgilendiği aktarıldı.
Ansu Fati bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 3 maçta 51 dakika süre aldı.
İspanyol kanat oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Fati'nin Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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