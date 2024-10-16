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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Branco Barcelona'nın yıldızını getirecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları erken başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirecek olan sarı-lacivertlilerde sportif direktör Mario Branco, önümüzdeki haftalarda Barcelona forması giyen yıldız futbolcunun menajeriyle masaya oturacak. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 09:31
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MERT KILIÇ
Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Branco Barcelona'nın yıldızını getirecek

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Branco Barcelona'nın yıldızını getirecek

Sezon öncesi takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek gündem olan sarı-lacivertliler, hızlı bir yaz transfer dönemi geçirdi.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Branco Barcelona'nın yıldızını getirecek

Birçok ünlü yıldızı renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Branco Barcelona'nın yıldızını getirecek

Yarıştığı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak isteyen sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Branco Barcelona'nın yıldızını getirecek

Fenerbahçe'nin ilk olarak yaz transfer döneminde cak ayında takıma katılması şartıyla anlaşma sağladığı ve o Cristian Medina'yı duyurması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Branco Barcelona'nın yıldızını getirecek

Sarı-lacivertlilerin Arjantinli futbolcunun transferi için Boca Juniors'a 15 milyon dolar bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Branco Barcelona'nın yıldızını getirecek

Medina takviyesi sonrası eksik görülen diğer bölgelere yönelecek olan Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Branco Barcelona'nın yıldızını getirecek

FENERBAHÇE FATI'DEN VAZGEÇMİYOR

İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Barcelona forması giyen Ansu Fati'yi istediğini duyurdu.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Branco Barcelona'nın yıldızını getirecek

AS kaynaklı haberde, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde de İspanyol kanat oyuncusunu istediği belirtildi.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Branco Barcelona'nın yıldızını getirecek

BRANCO GÖRÜŞMELERE BAŞLIYOR

Haberde ayrıca Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun önümüzdeki haftalarda Fati'nin menajeriyle temasa geçeceği kaydedildi.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Branco Barcelona'nın yıldızını getirecek

REGUILON DA LİSTEDE

Öte yandan sarı-lacivertlilerin Ansu Fati'nin yanı sıra kariyerini Tottenham'da sürdüren bir başka İspanyol futbolcu Sergio Reguilon ile de ilgilendiği aktarıldı.

Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! Branco Barcelona'nın yıldızını getirecek

Ansu Fati bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 3 maçta 51 dakika süre aldı.

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