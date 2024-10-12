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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe Medicana 3-0 Nilüfer Belediyespor Eker (MAÇ SONUCU ÖZET)

2024-2025 Sezonu Sultanlar Ligi 2’nci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, Nilüfer Belediyespor Eker’i konuk etti. Sarı-lacivertliler rakibini set vermeden 3-0'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 18:08
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Fenerbahçe Medicana 3-0 Nilüfer Belediyespor Eker (MAÇ SONUCU ÖZET)

2024-2025 Sezonu Sultanlar Ligi 2'nci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, Nilüfer Belediyespor Eker'i konuk etti.

Maç öncesi ve sonrası Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın isim ve sağlık sponsoru olan Medicana tarafından, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" nedeniyle bir etkinlik gerçekleştirildi.

Fenerbahçeli voleybolcuların "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktığı maçta, oldukça çekişmeli geçen ilk iki seti 25-23 ve 32-30 skorlarla kazanan sarı-lacivertliler son sette de üstünlüğünü koruyarak maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Caner Cildir, Aylin Nazire Turnaoğlu

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem, Aslı Kalaç, De Souza, Drca, Staysiak, Meliha Diken, (Gizem Örge)

Nilüfer Belediyespor Eker: Melisa Ege Bükmen, Milenkoviç, Bilge Paşa, Szczurowska, Nazlı Eda Kafkas, Firdevs Kirmetçi, (Selin Adalı)

Setler: 25-23,32-30, 25-18

Süre:102 dakika (27,38, 37)

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