Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Ocak ayında gidiyorlar
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosuna önemli eklemeler yapan Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar şimdiden başladı. Yapacağı takviyelerle birlikte kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşmak isteyen sarı-lacivertliler, 3 futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de yapılan birçok takviyeye rağmen sahadaki oyununun beklentilerin altında kalması, eleştiri oklarını Mourinho'ya çevirdi.
Milli arada bu soruna çözüm bulmak için kolları sıvayan deneyimli teknik direktör, bir yandan da ocak ayı için raporunu hazırlamaya başladı.
Hareketli bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, eksik görülen bölgeleri güçlendirmek istiyor.
Yönetim yapılacak transferlerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmak istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 3 ayrılık yolda.
SERDAR AZİZ'E 'KULÜP BUL' ÇAĞRISI
Jose Mourinho'nun sezon başındaki Avusturya kampında biletini kestiği Serdar Aziz, yaz transfer döneminde takım bulamadı.
Yönetim, 18 milyon TL'nin uzerinde maaşı olan tecrübeli stoperin menajerine, "Devre arasına kadar takım bulun" mesajını iletti.
LEVENT MERCAN VE OĞUZ AYDIN KİRALANACAK
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen iki yeni transfer Levent Mercan ile Oğuz Aydın, devre arasında kiralık olarak takımdan gönderilecek.
Yönetimin, Super Lig'den bazı ekiplerin radarında olan iki oyuncu icin gelecek olan teklifleri kabul edeceği belirtildi.
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