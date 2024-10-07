Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Ocak ayında gidiyorlar

Fenerbahçe'de yapılan birçok takviyeye rağmen sahadaki oyununun beklentilerin altında kalması, eleştiri oklarını Mourinho'ya çevirdi.

Milli arada bu soruna çözüm bulmak için kolları sıvayan deneyimli teknik direktör, bir yandan da ocak ayı için raporunu hazırlamaya başladı.