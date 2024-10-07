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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Ocak ayında gidiyorlar

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosuna önemli eklemeler yapan Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar şimdiden başladı. Yapacağı takviyelerle birlikte kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşmak isteyen sarı-lacivertliler, 3 futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 09:46
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Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Ocak ayında gidiyorlar

99 puan topladığı tarihi sezonun ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet etmişti.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Ocak ayında gidiyorlar

Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcının takımın başına geçmesinin ardından transfer bombalarını tek tek patlattı.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Ocak ayında gidiyorlar

Kanarya başta Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat olmak üzere birçok yıldızı renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Ocak ayında gidiyorlar

Fenerbahçe'de yapılan birçok takviyeye rağmen sahadaki oyununun beklentilerin altında kalması, eleştiri oklarını Mourinho'ya çevirdi.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Ocak ayında gidiyorlar

Milli arada bu soruna çözüm bulmak için kolları sıvayan deneyimli teknik direktör, bir yandan da ocak ayı için raporunu hazırlamaya başladı.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Ocak ayında gidiyorlar

Hareketli bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, eksik görülen bölgeleri güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Ocak ayında gidiyorlar

Yönetim yapılacak transferlerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmak istiyor.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Ocak ayında gidiyorlar

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 3 ayrılık yolda.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Ocak ayında gidiyorlar

SERDAR AZİZ'E 'KULÜP BUL' ÇAĞRISI

Jose Mourinho'nun sezon başındaki Avusturya kampında biletini kestiği Serdar Aziz, yaz transfer döneminde takım bulamadı.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Ocak ayında gidiyorlar

Yönetim, 18 milyon TL'nin uzerinde maaşı olan tecrübeli stoperin menajerine, "Devre arasına kadar takım bulun" mesajını iletti.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Ocak ayında gidiyorlar

LEVENT MERCAN VE OĞUZ AYDIN KİRALANACAK

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen iki yeni transfer Levent Mercan ile Oğuz Aydın, devre arasında kiralık olarak takımdan gönderilecek.

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Ocak ayında gidiyorlar

Yönetimin, Super Lig'den bazı ekiplerin radarında olan iki oyuncu icin gelecek olan teklifleri kabul edeceği belirtildi.

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