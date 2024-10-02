Fenerbahçe Opet - Beşiktaş derbisinde olay çıktı mücadele ertelendi!

FIBA Kadınlar Süper Kupası basketbol maçında, temsilcilerimiz Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan ve saat 19:00'da başlayan mücadele, çıkan olaylar ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durdurulan mücadele yarına (3 Ekim'e) ertelendi

Çıkan olaylar sonrası hakemler her iki takım da soyunma odasına gönderilmişti.