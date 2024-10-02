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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe Opet - Beşiktaş derbisinde olay çıktı mücadele ertelendi!

Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durdurulan mücadele yarına (3 Ekim'e) ertelendi. | Son dakika spor haberleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 19:29 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 20:49
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Fenerbahçe Opet - Beşiktaş derbisinde olay çıktı mücadele ertelendi!

FIBA Kadınlar Süper Kupası basketbol maçında, temsilcilerimiz Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan ve saat 19:00'da başlayan mücadele, çıkan olaylar ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durdurulan mücadele yarına (3 Ekim'e) ertelendi

Çıkan olaylar sonrası hakemler her iki takım da soyunma odasına gönderilmişti.

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