Fenerbahçe Opet - Beşiktaş derbisinde olay çıktı mücadele ertelendi!

FIBA Kadınlar Süper Kupası basketbol maçında, temsilcilerimiz Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan ve saat 19:00'da başlayan mücadele, çıkan olaylar ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durdurulan mücadele yarına (3 Ekim'e) ertelendi
Çıkan olaylar sonrası hakemler her iki takım da soyunma odasına gönderilmişti.
🚨 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş mücadelesi, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durduruldu. pic.twitter.com/dCflswpvFm— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 2, 2024