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Haberler Fenerbahçe

Serhat Akın'a silahlı saldırı

F.Bahçe’nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz Kavacık’ta uğradığı silahlı saldırıda iki ayağından yaralandı. Ameliyat edildi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 09:12
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Serhat Akın'a silahlı saldırı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, önceki gece yarısı program çıkışında Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıda iki ayağından yaralandı. Akın, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralandığı anın fotoğrafına yer vererek, ''Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe'' ifadesini kullandı. Görüntülerde Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor. Silahlı saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel hastanede ameliyat edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKAN BAK'TAN KINAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, silahlı saldırıya uğraşan eski milli futbolcu Serhat Akın için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski milli futbolcumuz Serhat Akın'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Serhat Akın"a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.

YILDIRIM: GEÇMİŞ OLSUN

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, silahlı saldırıda yaralanan Serhat Akın'a geçmiş olsun mesajı paylaştı. Yıldırım'ın açıklaması şöyle: Bir dönem futbol takımımızın formasını terletmiş ve şampiyonluklarımızda emeği geçmiş eski futbolcumuz Serhat Akın'a dün gece yapılan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendim. Yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

F.Bahçe, Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada "Eski futbolcumuz Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu, Serhat Akın ile ilgili açıklamada bulundu: "Serhat Akın'a yönelik menfur saldırının, bazı odaklar tarafından kulübümüzle ilişkilendirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Fenerbahçe olarak bu alçakça iftiraları ortaya atan tüm şahıslar hakkında her türlü hukuki işlemlere başladığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

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