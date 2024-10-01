FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Galibiyeti böyle getirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Kritik Antalya virajını kayıpsız dönen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun devre arasında yaptığı konuşma ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 16'ya yükseltirken, bu sezonki 3. yenilgisini alan Akdeniz ekibi, 8 puanda kaldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda yenerek Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftada farkı azaltsa da ortaya konan futbol yine ne teknik heyeti ne de taraftarı mutlu etmedi.
Sarı-lacivertliler, Union SG maçında da sahadan galibiyetle ayrılsa da beklenen futbolu ortaya koyamamıştı.
Fenerbahçe Fred'siz ilk yarıda çok zorlanırken, istediği pozisyonları yakalayamadı, pas hataları da vardı.
Teknik Direktör Jose Mourinho, ikinci devreye Fred ve Kostic'i oyuna alarak başladı ve Fenerbahçe sahada sisteme daha çok uyan bir performans ortaya koydu.
Portekizli çalıştırıcının galibiyette hamleleri kadar, devre arasında öğrencileriyle yaptığı toplantının da önemli rol oynadığı ortaya çıktı.
"BASİT OYUN İSTİYORUM"
Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertli takımın teknik patronunun şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Gelecek haftayı Süper Lig'de maç yapmadan geçireceğiz, daha sonra da milli araya gireceğiz. Bu çok uzun bir ara demek. Bu araya galibiyet girmemiz çok önemli.
İlk yarıda çok zorlama paslar attık ve hata yaptık. İkinci yarıda daha basit bir oyun istiyorum sizden. Rakip kaleye giderken ve defanstan çıkarken daha dikkatli olmalıyız. Sahaya çıkın ve basit oynayın."
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