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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Galibiyeti böyle getirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Kritik Antalya virajını kayıpsız dönen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun devre arasında yaptığı konuşma ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 10:16
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Galibiyeti böyle getirdi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Galibiyeti böyle getirdi

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf 2-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Galibiyeti böyle getirdi

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Dusan Tadic ve 82. dakikada Thalisson Kelven (k.k.) kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Galibiyeti böyle getirdi

Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 16'ya yükseltirken, bu sezonki 3. yenilgisini alan Akdeniz ekibi, 8 puanda kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Galibiyeti böyle getirdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda yenerek Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftada farkı azaltsa da ortaya konan futbol yine ne teknik heyeti ne de taraftarı mutlu etmedi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Galibiyeti böyle getirdi

Sarı-lacivertliler, Union SG maçında da sahadan galibiyetle ayrılsa da beklenen futbolu ortaya koyamamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Galibiyeti böyle getirdi

Fenerbahçe Fred'siz ilk yarıda çok zorlanırken, istediği pozisyonları yakalayamadı, pas hataları da vardı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Galibiyeti böyle getirdi

Teknik Direktör Jose Mourinho, ikinci devreye Fred ve Kostic'i oyuna alarak başladı ve Fenerbahçe sahada sisteme daha çok uyan bir performans ortaya koydu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Galibiyeti böyle getirdi

Portekizli çalıştırıcının galibiyette hamleleri kadar, devre arasında öğrencileriyle yaptığı toplantının da önemli rol oynadığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Galibiyeti böyle getirdi

"BASİT OYUN İSTİYORUM"

Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertli takımın teknik patronunun şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Gelecek haftayı Süper Lig'de maç yapmadan geçireceğiz, daha sonra da milli araya gireceğiz. Bu çok uzun bir ara demek. Bu araya galibiyet girmemiz çok önemli.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Galibiyeti böyle getirdi

İlk yarıda çok zorlama paslar attık ve hata yaptık. İkinci yarıda daha basit bir oyun istiyorum sizden. Rakip kaleye giderken ve defanstan çıkarken daha dikkatli olmalıyız. Sahaya çıkın ve basit oynayın."

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