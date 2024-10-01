FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Galibiyeti böyle getirdi

"BASİT OYUN İSTİYORUM" Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertli takımın teknik patronunun şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Gelecek haftayı Süper Lig'de maç yapmadan geçireceğiz, daha sonra da milli araya gireceğiz. Bu çok uzun bir ara demek. Bu araya galibiyet girmemiz çok önemli.