TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Lacazette bombası! Herkesi şaşırtan karar...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de santrfor noktasında takımdaki Cenk Tosun, En Nesyri ve Dzeko'nun performansından istediğini bulamayan teknik heyet arayışlara başladı. Sarı-lacivertlilere bu noktada Lyon'un göndermek istediği Lacazette önerildi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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SAGE SICAK BAKIYOR
Lyon'dan ayrılacak olan 33 yaşındaki santrforun devre arasında bedelsiz olarak Fenerbahce'ye gelebileceği de sarı-lacivertlilere iletildi.
Fransız ekibinde yeni transfer Gurcu golcu Georges Mikautadze'nin gerisinde kalan Lacazette, son macta kadroya dahi alınmadı.
Teknik direktor Pierre Sage'nin Gift Orban'a da daha fazla şans vermek icin kaptanın ayrılmasına sıcak bakacağı da belirtildi.
Yönetim, bu konudaki son kararı Jose Mourinho'ya bırakacak.
116 DAKİKADA BİR KATKI YAPTI
Kariyerinde sadece Lyon ve Arsenal formaları giyen Lacazette, iki takımda 562 maca cıktı. 255 gol atan tecrubeli futbolcu, 88 kez de asist yaptı. Yıldız isim, 116 dakikada bir skor katkısı yapmayı da başardı.
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