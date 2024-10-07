  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Lacazette bombası! Herkesi şaşırtan karar...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de santrfor noktasında takımdaki Cenk Tosun, En Nesyri ve Dzeko'nun performansından istediğini bulamayan teknik heyet arayışlara başladı. Sarı-lacivertlilere bu noktada Lyon'un göndermek istediği Lacazette önerildi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Lacazette bombası! Herkesi şaşırtan karar...

Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri'den istediği verimi alamayan, Edin Dzeko'nun da yaşından dolayı üç kulvarı kaldıramayacağını düşünen Fenerbahçe yönetimi, devre arasında kadroya bir santrfor takviyesi yapma kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Lacazette bombası! Herkesi şaşırtan karar...

Kaliteli bir golcü için arayışlarına başlayan sarı- lacivertliler için ise bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Lacazette bombası! Herkesi şaşırtan karar...

Gelen haberlere göre; Fenerbahçe'ye, Lyon'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fransız yıldız Alexandre Lacazette önerildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Lacazette bombası! Herkesi şaşırtan karar...

SAGE SICAK BAKIYOR

Lyon'dan ayrılacak olan 33 yaşındaki santrforun devre arasında bedelsiz olarak Fenerbahce'ye gelebileceği de sarı-lacivertlilere iletildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Lacazette bombası! Herkesi şaşırtan karar...

Fransız ekibinde yeni transfer Gurcu golcu Georges Mikautadze'nin gerisinde kalan Lacazette, son macta kadroya dahi alınmadı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Lacazette bombası! Herkesi şaşırtan karar...

Teknik direktor Pierre Sage'nin Gift Orban'a da daha fazla şans vermek icin kaptanın ayrılmasına sıcak bakacağı da belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Lacazette bombası! Herkesi şaşırtan karar...

Yönetim, bu konudaki son kararı Jose Mourinho'ya bırakacak.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Lacazette bombası! Herkesi şaşırtan karar...

116 DAKİKADA BİR KATKI YAPTI

Kariyerinde sadece Lyon ve Arsenal formaları giyen Lacazette, iki takımda 562 maca cıktı. 255 gol atan tecrubeli futbolcu, 88 kez de asist yaptı. Yıldız isim, 116 dakikada bir skor katkısı yapmayı da başardı.

F.Bahçe'den G.Saray'da tarihi transfer çalımı!
F.Bahçe'de devre arası flaş ayrılık!
DİĞER
Reklam zenginleri! Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Zeynep Bastık adeta para basıyor!
Semih Çelik'in babası her şeyi anlattı! İkbal Uzuner'in annesi cinayetten önce ne dedi? Ayşenur Halil'le görüntülü görüşmüşler
Cimbom'dan kritik 3 puan!
F.Bahçe'de Osayi için geri sayım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zor maçı Milan kaybetti! Zor maçı Milan kaybetti! 00:31
Fenerbahçe Beko - Büyükçekmece Basketbol: 97-85 Fenerbahçe Beko - Büyükçekmece Basketbol: 97-85 00:31
Zor maçı Milan kaybetti! Zor maçı Milan kaybetti! 00:30
Fenerbahçe Beko - Büyükçekmece Basketbol: 97-85 Fenerbahçe Beko - Büyükçekmece Basketbol: 97-85 00:27
F.Bahçe'de Osayi için geri sayım! F.Bahçe'de Osayi için geri sayım! 23:31
Okan Buruk'tan hakem sitemi! Okan Buruk'tan hakem sitemi! 23:21
Daha Eski
Cimbom'dan kritik 3 puan! Cimbom'dan kritik 3 puan! 23:21
Bronckhorst: Doğru kararları veremedik Bronckhorst: Doğru kararları veremedik 23:21
Beşiktaş 90+5'te yıkıldı! Beşiktaş 90+5'te yıkıldı! 23:21
G.Saray zirveyi bırakmadı! G.Saray zirveyi bırakmadı! 23:21
Beşiktaş maçında gol iptal edildi! Beşiktaş maçında gol iptal edildi! 23:21
Beşiktaş maçında VAR'dan penaltı kararı! Beşiktaş maçında VAR'dan penaltı kararı! 23:20