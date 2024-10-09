Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi büyüyor! Evlilik kararından sonra...
Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Osayi-Samuel ile ilgili sözleşme yenileme krizi yaşanıyor.Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı, yeni anlaşmaya sıcak bakmıyor. Osayi'nin ise bu kararı vermesinde evlilik kararı aldığı kız arkadaşının baskısının etkili olduğu söyleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yıl bitiminde kontratı sona erecek Nijeryalı yıldıza İngiltere'den Norwich City'nin ve Fransa'dan Lens'in talip olduğu iddia edildi.
Deneyimli savunmacı 2. haftada oynanan Göztepe maçından bu yana Süper Lig'de sarı lacivertli formayı giyemiyor.
Union SG maçında iki sarı kart gören oyuncu; Twente maçında kırmızı kart cezalısı olduğundan sahada olamamıştı.
Bu gelişmeler doğrultunda tecrübeli futbolcunun geleceği merak konusu oldu.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da sözleşme görüşmelerine ilişkin durum karşısında sessiz kaldı.
Ilıcalı'nın geçtiğimiz gün televizyon programında Osayi'yle ilgili gelen soruya cevap vermemesi dikkat çekti.
Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıktı. 371 dakika süre bulan 26 yaşındaki isim, 1 asistlik skor katkısı verdi.
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