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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi büyüyor! Evlilik kararından sonra...

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Osayi-Samuel ile ilgili sözleşme yenileme krizi yaşanıyor.Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı, yeni anlaşmaya sıcak bakmıyor. Osayi'nin ise bu kararı vermesinde evlilik kararı aldığı kız arkadaşının baskısının etkili olduğu söyleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi büyüyor! Evlilik kararından sonra...

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel krizi yaşanıyor. Yıldız oyuncunun evlilik kararı sonrası tüm dengeler değişti.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi büyüyor! Evlilik kararından sonra...

Tecrübeli futbolcunun kız arkadaşının İstanbul'da yaşamak istememesi ayrılık söylentilerini güçlendirdi.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi büyüyor! Evlilik kararından sonra...

Takvim'de yer alan haberde 26 yaşındaki sağ bekin anlaşma yenilemeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi büyüyor! Evlilik kararından sonra...

Yıl bitiminde kontratı sona erecek Nijeryalı yıldıza İngiltere'den Norwich City'nin ve Fransa'dan Lens'in talip olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi büyüyor! Evlilik kararından sonra...

Deneyimli savunmacı 2. haftada oynanan Göztepe maçından bu yana Süper Lig'de sarı lacivertli formayı giyemiyor.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi büyüyor! Evlilik kararından sonra...

Union SG maçında iki sarı kart gören oyuncu; Twente maçında kırmızı kart cezalısı olduğundan sahada olamamıştı.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi büyüyor! Evlilik kararından sonra...

Bu gelişmeler doğrultunda tecrübeli futbolcunun geleceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi büyüyor! Evlilik kararından sonra...

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da sözleşme görüşmelerine ilişkin durum karşısında sessiz kaldı.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel krizi büyüyor! Evlilik kararından sonra...

Ilıcalı'nın geçtiğimiz gün televizyon programında Osayi'yle ilgili gelen soruya cevap vermemesi dikkat çekti.

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