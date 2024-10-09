TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ile Portekiz ekibi Benfica'nın yakından ilgilendiği aktarılmıştı. Son olarak sarı-lacivertlilerden futbolcu hakkında transferde flaş karar geldi. İşte haberin detayları...
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Portekiz basını, Benfica'nın milli oyuncu için 10 milyon euro teklif etmeye hazırlandığını yazdı.
Fenerbahçe'nin ise bonservis beklentisi 15 milyon euro. Sarı- lacivertliler, bu fiyatın altına İsmail Yüksek'i bırakmak istemiyor.
2024/25 sezonunda takımı ile tüm kulvarlarda 11 maça çıkan 1.83 boyundaki milli ön libero, gol veya asist katkısı sağlayamadı.
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2020'de Gölcükspor'dan gelen İsmail, şu ana kadar Fenerbahçe'de şu ana kadar 91 maça çıktı.
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