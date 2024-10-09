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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ile Portekiz ekibi Benfica'nın yakından ilgilendiği aktarılmıştı. Son olarak sarı-lacivertlilerden futbolcu hakkında transferde flaş karar geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar!

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu transfer eden Benfica'nın Fenerbahçe forması giyen bir diğer milli yıldız İsmail Yüksek için harekete geçtiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar!

Portekiz basınına yansıyan haberlere göre; defansif orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Benfica, 25 yaşındaki oyuncuyu takibe aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar!

Teknik direktör Bruno Lage'nin kadrosunda görmek istediği İsmail Yüksek için başkan Riu Costa'dan da onay çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar!

Portekiz basını, Benfica'nın milli oyuncu için 10 milyon euro teklif etmeye hazırlandığını yazdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar!

Fenerbahçe'nin ise bonservis beklentisi 15 milyon euro. Sarı- lacivertliler, bu fiyatın altına İsmail Yüksek'i bırakmak istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar!

2024/25 sezonunda takımı ile tüm kulvarlarda 11 maça çıkan 1.83 boyundaki milli ön libero, gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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