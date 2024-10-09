  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Samsunspor mesaisi sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe konuk olacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 13:54
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin Samsunspor mesaisi sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncuların salonda çalıştığı belirtildi.

Antrenmanın sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmasıyla devam ettiği, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Reklam
F.Bahçe'de Arda Güler heyecanı!
DİĞER
SON DAKİKA: Galatasaray'dan ikinci Batshuayi operasyonu! Kanarya'nın bir yıldızını daha alıyor...
Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
Okan Buruk'tan forvet kararı!
G.Saray bombayı patlatacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Faroe Adaları - Ermenistan maçı hangi kanalda? Faroe Adaları - Ermenistan maçı hangi kanalda? 14:15
Norveç - Slovenya maçı hangi kanalda? Norveç - Slovenya maçı hangi kanalda? 14:11
Avusturya - Kazakistan maçı hangi kanalda? Avusturya - Kazakistan maçı hangi kanalda? 13:56
F.Bahçe'nin Samsunspor mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Samsunspor mesaisi sürüyor! 13:54
Finlandiya - İrlanda maçı hangi kanalda? Finlandiya - İrlanda maçı hangi kanalda? 13:51
EuroLeague'de Türk derbisi! EuroLeague'de Türk derbisi! 13:48
Daha Eski
İngiltere - Yunanistan maçı hangi kanalda? İngiltere - Yunanistan maçı hangi kanalda? 13:45
İtalya - Belçika maçı hangi kanalda? İtalya - Belçika maçı hangi kanalda? 13:29
İsrail - Fransa maçı hangi kanalda? İsrail - Fransa maçı hangi kanalda? 13:25
F.Bahçe'de Arda Güler heyecanı! F.Bahçe'de Arda Güler heyecanı! 13:25
Moldova - Andorra maçı hangi kanalda? Moldova - Andorra maçı hangi kanalda? 13:20
Letonya - Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda? Letonya - Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda? 13:17