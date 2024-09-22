Ahmet Çakar Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yorumladı

AHMET ÇAKAR - HAKEMİ BEĞENDİM Büyük derbi Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Önce şunu söyleyelim, Galatasaray çok iyi top oynadı. Pozisyon verdiler belki ama iyi kapandılar, yakaladıkları pozisyonları değerlendirdiler ve bazı oyuncuların kalitesiyle de maçı koparttılar.

Aslında Fenerbahçe ilk 10 dakika iyiydi. Sonra devre sonuna kadar bütün inisiyatif Galatasaray'a geçti ve Lucas Torreira'nın müthiş vuruşuyla gol geldi. Aslında golü Torreira mı attı yoksa direkten dönen top Livakovic'e çarparak mı girdi, karar hakemlerin olacak.