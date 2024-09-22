Ahmet Çakar Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yorumladı
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, kritik karşılaşmayı dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 09:37 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 09:48
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Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Dominik Livakovic (k.k.), Dries Mertens ve Gabriel Sara kaydetti.
Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ile penaltıdan bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini çarpıcı ifadelerle yorumladı. İşte o yazı...
AHMET ÇAKAR - HAKEMİ BEĞENDİM
Büyük derbi Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Önce şunu söyleyelim, Galatasaray çok iyi top oynadı. Pozisyon verdiler belki ama iyi kapandılar, yakaladıkları pozisyonları değerlendirdiler ve bazı oyuncuların kalitesiyle de maçı koparttılar.
Aslında Fenerbahçe ilk 10 dakika iyiydi. Sonra devre sonuna kadar bütün inisiyatif Galatasaray'a geçti ve Lucas Torreira'nın müthiş vuruşuyla gol geldi. Aslında golü Torreira mı attı yoksa direkten dönen top Livakovic'e çarparak mı girdi, karar hakemlerin olacak.
Hemen ardından da buram buram kalite kokan Galatasaray'ın ikinci golü geldi. Osimhen belki gol atmıyor ama iki haftadır iyi oynuyor. Yapılan ortayı göğsüyle Mertens'in önüne öyle bir indirdi ki Mertens de ayağının üstüyle öyle bir aşırtma yaptı ki bunun adına kalite diyoruz. Burada tartışılacak yan şu; Livakovic bu ikinci golü yemeyebilirdi.
İkinci yarı Fenerbahçe baskın gibi göründü. İlk yarıda Oosterwolde ile kaçırmışlardı, ikinci yarıda da pozisyon buldular ama bu sefer Fenerbahçe amatör takımların yemeyeceği bir gol yedi. Sara aldı, verdi, aralarından geçti ve köşeye bıraktı.
Ardından Fenerbahçe bir penaltı kazandı ama tabii ki yetmedi. Sonuçta derbi galibiyetleri şampiyonluğun belirlenmesinde çok önemli ama dün gece Mourinho'yu da gördük. Fenerbahçe'yi ne oynattı, ne oynatmadı.
Hakem Atilla Karaoğlan bence çok iyi maç yönetti. Ufak tefek hatalar yaptı ama böylesine bir derbi bu hataları rahatlıkla kaldırır.
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