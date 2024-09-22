Fenerbahçe'den görülmemiş hareket! Galatasaraylı futbolcular sahaya dönmesin diye...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek haftayı puansız kapattı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcuların sahaya dönerek kutlama yapmasını önlemek için flaş bir harekete imza attı. İşte detaylar...
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Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Dominik Livakovic (k.k.), 28. dakikada Dries Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti.
Fenerbahçe'nin 63. dakikada penaltıdan Edin Dzeko ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.
Fenerbahçe Kulübü yetkilileri, derbiden sonra, görülmemiş bir uygulamaya imza attı.
TÜNEL KEPENKLERİ KAPATILDI
Milliyet'in haberine göre; sarı-lacivertliler, maçı 3-1 kazanan Galatasaraylı futbolcuların sahaya dönüp sevinç gösterisi yapmalarını engellemek için soyunma odası çıkış tünelinin kepengini kapattı.
FENERBAHÇE RAMS PARK'TA KUTLAMA YAPMIŞTI
Geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçeli futbolcular, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendikleri maçtan sonra sahaya dönüp orta yuvarlakta kutlama yapmıştı.
"KEPENGİ İNDİRTMİŞ OLMANIN GURURUYLA DÖNÜYORUZ"
Galatasaray Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, kepengin kapatılmasıyla ilgili olarak, "Geçen sezon maç bittikten sonra sahaya çıkıp boş tribünler önünde sevinenler, seyircimiz varken, kutlama yapmamamız için kapı yerine kepenk yapmışlar. Biz Kadıköy'de kepenk indirttik! Galibiyeti soyunma odamızda doyasıya kutladık. Kepengi indirtmiş olmanın gururuyla dönüyoruz. Çok güzel bir galibiyet aldık" dedi.
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