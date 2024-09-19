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Haberler Fenerbahçe

Kaptan’ın derbisi

Galatasaray derbisinde Dzeko, önemli bir sorumluluk taşıyacak. Yıldız forvet hem hücumda öne çıkacak, hem de Fenerbahçe’nin kaptanı olarak takımının saha içerisindeki liderliğini üstlenecek

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Kaptan’ın derbisi

Kadıköy'de Galatasaray'a karşı galibiyet hedefleyen Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından biri Edin Dzeko olacak. Kasımpaşa karşısında yedek başlayan tecrübeli forvetin Galatasaray derbisinde ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Kadıköy'deki maçla sarı-kırmızılılara karşı ilk kez gol atmayı hedefleyen yıldız isim, önemli görevler üstlenecek.

HÜCUMUN MERKEZİNDE

38 yaşındaki futbolcu, Jose Mourinho'nun hazırlayacağı hücum planlarında merkezde yer alırken, takımının saha içi lideri de olacak. Adeta Mourinho'nun saha içerisindeki yardımcısı gibi bir sorumluluk üstlenecek Dzeko, takım arkadaşlarını yönlendirecek. Edin Dzeko bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 9 resmi maçta 8 gol attı, 2 asist yaptı.

BU SEZON FORMDA

Sarı lacivertli formayla ikinci sezonunu geçiren Edin Dzeko, performansıyla dikkat çekiyor. Dzeko, hem Fenerbahçe hem de Bosna Hersek Milli Takımı'nda 11 resmi maça çıkarken rakip fileleri 9 kez havalandırdı, 3 de asist yaptı. 38 yaşındaki golcü, fiziksel gücü ve hazır görüntüsüyle öne çıkıyor.

ÇOK TECRÜBELİ

Edin Dzeko kariyeri boyunca oynadığı takımlarda birçok derbi atmosferi yaşadı. Özellikle Avrupa'nın büyük liglerinde derbi heyecanları yaşayan Dzeko, birçok önemli müsabakada forma giydi. Deneyimli forvet, Wolfsburg yıllarında ezeli rakipleri Hannover 96'ya 3 gol atmıştı. Manchester City formasıyla Manchester United'a 3 gol atan yıldız futbolcu, Inter'deyken Milan'a da 3 gol kaydetti. Dzeko, Roma döneminde ise Lazio filelerine 2 gol bıraktı. Dzeko, Türkiye'de derbilerde sadece Beşiktaş'a gol atarken, Galatasaray'a karşı 2 maçta henüz golle tanışmadı.

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