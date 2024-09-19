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Haberler Fenerbahçe

Galatasaray şikayeti

Fenerbahçe'de hukuktan sorumlu yönetici Fethi Pekin, Galatasaray'a tepki gösterip 7 ayrı kuruma başvuru ve şikayette bulunduklarını duyurdu. Pekin, "Bazı oyuncularının maaşlarını düşük gösterip, harcama limitlerinin dışında bırakarak haksız rekabet yaratmak, devletimizin vergi kaybına yol açmıyor mu? Yüksek sayıdaki kombinelerin kurumsal satış adı altında bir şirkete transfer edilip, oradan da taraftarlara bedelinin çok üzerinde satış yapılması, finansal yeniden yapılanma şartlarını ihlal etmiyor mu? Aynı zamanda ortaya çıkan gelirin illegal gelir olması ve vergisiz kazanca sebebiyet vermesi, vergi kaçırmak ve haksız kazanç sağlamak değil midir? İllegal bir bahis şirketinin reklamını üstü kapalı bir şekilde formaya koymak, ülkemizin kanunlarını hiçe saymak değil midir? Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı (Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı), SPK, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Bankalar Birliği ve TFF nezdinde yapmış olduğumuz başvuru ve şikayetlerin sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz" diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Galatasaray şikayeti
Fenerbahçe'de hukuktan sorumlu yönetici Fethi Pekin, Galatasaray'a tepki gösterip 7 ayrı kuruma başvuru ve şikayette bulunduklarını duyurdu. Pekin, "Bazı oyuncularının maaşlarını düşük gösterip, harcama limitlerinin dışında bırakarak haksız rekabet yaratmak, devletimizin vergi kaybına yol açmıyor mu? Yüksek sayıdaki kombinelerin kurumsal satış adı altında bir şirkete transfer edilip, oradan da taraftarlara bedelinin çok üzerinde satış yapılması, finansal yeniden yapılanma şartlarını ihlal etmiyor mu? Aynı zamanda ortaya çıkan gelirin illegal gelir olması ve vergisiz kazanca sebebiyet vermesi, vergi kaçırmak ve haksız kazanç sağlamak değil midir? İllegal bir bahis şirketinin reklamını üstü kapalı bir şekilde formaya koymak, ülkemizin kanunlarını hiçe saymak değil midir? Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı (Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı), SPK, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Bankalar Birliği ve TFF nezdinde yapmış olduğumuz başvuru ve şikayetlerin sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz" diye konuştu.
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