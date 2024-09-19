Kadıköy kozu

Fenerbahçe kariyerindeki ilk Galatasaray maçına 21 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de çıkacak Teknik Direktör Jose Mourinho, planlarını hazırlıyor. Bir yandan Galatasaray'ı analiz eden Mourinho, öte yandan futbolcularını motive etmek için çaba harcıyor. Portekizli teknik direktörün dev derbide en büyük güvencesi ise Kadıköy atmosferi olarak öne çıkıyor. Geldiği günden beri Fenerbahçe taraftarlarının gücüne dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, derbide de benzer bir beklenti içerisinde.

HEPSİNDEN FARKLI OLACAK

Mourinho, taktik planlarını Kadıköy'de oluşacak güçlü atmosferle birleştirmeyi hedefliyor. Başarılı antrenör, bu sezon iç sahadaki tüm maçlarını kapalı gişe oynarken Galatasaray derbisinin hepsinden farklı olacağına vurgu yapıyor. Taraftarlarla takımın bütünleşerek 3 puana ulaşmasını amaçlayan Mourinho, derbiyi hasarsız atlatıp psikolojik üstünlüğü de ele almayı düşünüyor. 61 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının geçmiş senelerde Kadıköy'deki tarihi derbileri de izleyip bilgi sahibi olmaya özen gösterdiği ifade edildi.

KOREOGRAFİ PLANI

Dev derbi öncesi tribünler koreografi hazırlamayı planlıyor. Kadıköy'de unutulmaz bir derbi atmosferine daha imza atmak isteyen sarı-lacivertli taraftarlar, geçmişteki Galatasaray derbilerinde olduğu gibi özel bir koreografi sunmayı düşünüyor.