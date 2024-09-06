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Fenerbahçe'de Medina coşkusu! Transferde büyük müjde

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transferi için yakından ilgilendiği Cristian Medina ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertlilere 22 yaşındaki Tangocu'dan sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'de Medina coşkusu! Transferde büyük müjde

Fenerbahçe, bir süredir kadrosuna katmak istediği Cristian Medina konusunda şu ana kadar mutlu sona ulaşamadı.

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Fenerbahçe'de Medina coşkusu! Transferde büyük müjde

Ancak sarı-lacivertlilerin yılmaya niyeti yok. Oyuncuyu kadroya katmakta ısrarcı.

Fenerbahçe'de Medina coşkusu! Transferde büyük müjde

Bunun sebebi de teknik direktör Jose Mourinho... Portekizli teknik adam, 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor.

Fenerbahçe'de Medina coşkusu! Transferde büyük müjde

Yönetim de hocasının talebi sonrasında, son yaptığı teklifi güncelleyerek Boca Juniors'a yeni bir öneride bulundu ve beklemeye geçti.

Fenerbahçe'de Medina coşkusu! Transferde büyük müjde

RIQUELME ILIMLI HALE GELDİ

Arjantin ekibine dördüncü kez teklif veren sarı-lacivertliler, transferi 13 Eylül'e kadar tamamlamayı hedefliyor. Cristian Medina da Meksika'dan dönen Boca Başkanı Juan Roman Riquelme'yle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Medina coşkusu! Transferde büyük müjde

Ayrılmak istediğini ve Jose Mourinho'yla çalışmayı hayal ettiğini net bir şekilde dile getirdi. Riquelme'nin bu görüşmeden sonra daha ılımlı hale geldiği Medina'yı satmanın daha iyi olacağını kabul ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Medina coşkusu! Transferde büyük müjde

OLİMPİYATLARDA OYNADI

Cristian Medina, Arjantin Milli Takımı'nın Paris Olimpiyatları'ndaki kadrosunda yer aldı. 4 maçta da 90 dakika görev yapan Medina'yı Jose Mourinho burada canlı gözle izleyip beğendi.

Fenerbahçe'de Medina coşkusu! Transferde büyük müjde

Medina, Fas ve Ukrayna maçlarında merkez orta saha, Irak karşılaşmasında orta saha sağ ve Fransa mücadelesinde önlibero olarak görev yaptı.

Fenerbahçe'de Medina coşkusu! Transferde büyük müjde

SÖZLEŞMESİ HAZIR

Fenerbahçe, Cristian Medina'nın sözleşmesini bile hazırladı. Oyuncuyla 2029'a kadar sözleşme imzalanacak ve tangocuya yıllık 2 milyon euronun üzerinde bir maaş verilecek.

Fenerbahçe'de Medina coşkusu! Transferde büyük müjde

Ayrıca, kontratta serbest kalma maddesi de yer alıyor. Boca, onay verdiği an Cristian Medina'ya sadece imza atmak kalacak.

Fenerbahçe'de Medina coşkusu! Transferde büyük müjde

KAZANÇ SAĞLANACAK

Fenerbahçe, Medina'yı aslında bir gelecek olarak görüyor. 22 yaşındaki oyuncudan hem iki yıl içinde faydalanmayı, hem de ardından tangocuyu, 40 milyon eurolara elden çıkarıp kulübe kazanç sağlamayı planlıyor.

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