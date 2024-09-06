Fenerbahçe'de Medina coşkusu! Transferde büyük müjde
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transferi için yakından ilgilendiği Cristian Medina ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertlilere 22 yaşındaki Tangocu'dan sevindiren haber geldi. İşte detaylar...
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Yönetim de hocasının talebi sonrasında, son yaptığı teklifi güncelleyerek Boca Juniors'a yeni bir öneride bulundu ve beklemeye geçti.
RIQUELME ILIMLI HALE GELDİ
Arjantin ekibine dördüncü kez teklif veren sarı-lacivertliler, transferi 13 Eylül'e kadar tamamlamayı hedefliyor. Cristian Medina da Meksika'dan dönen Boca Başkanı Juan Roman Riquelme'yle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.
Ayrılmak istediğini ve Jose Mourinho'yla çalışmayı hayal ettiğini net bir şekilde dile getirdi. Riquelme'nin bu görüşmeden sonra daha ılımlı hale geldiği Medina'yı satmanın daha iyi olacağını kabul ettiği belirtildi.
OLİMPİYATLARDA OYNADI
Cristian Medina, Arjantin Milli Takımı'nın Paris Olimpiyatları'ndaki kadrosunda yer aldı. 4 maçta da 90 dakika görev yapan Medina'yı Jose Mourinho burada canlı gözle izleyip beğendi.
Medina, Fas ve Ukrayna maçlarında merkez orta saha, Irak karşılaşmasında orta saha sağ ve Fransa mücadelesinde önlibero olarak görev yaptı.
SÖZLEŞMESİ HAZIR
Fenerbahçe, Cristian Medina'nın sözleşmesini bile hazırladı. Oyuncuyla 2029'a kadar sözleşme imzalanacak ve tangocuya yıllık 2 milyon euronun üzerinde bir maaş verilecek.
Ayrıca, kontratta serbest kalma maddesi de yer alıyor. Boca, onay verdiği an Cristian Medina'ya sadece imza atmak kalacak.
KAZANÇ SAĞLANACAK
Fenerbahçe, Medina'yı aslında bir gelecek olarak görüyor. 22 yaşındaki oyuncudan hem iki yıl içinde faydalanmayı, hem de ardından tangocuyu, 40 milyon eurolara elden çıkarıp kulübe kazanç sağlamayı planlıyor.
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