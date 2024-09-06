Fenerbahçe'de Medina coşkusu! Transferde büyük müjde

Yönetim de hocasının talebi sonrasında, son yaptığı teklifi güncelleyerek Boca Juniors'a yeni bir öneride bulundu ve beklemeye geçti.

Ayrılmak istediğini ve Jose Mourinho'yla çalışmayı hayal ettiğini net bir şekilde dile getirdi. Riquelme'nin bu görüşmeden sonra daha ılımlı hale geldiği Medina'yı satmanın daha iyi olacağını kabul ettiği belirtildi.