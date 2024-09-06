TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den flaş hamle! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Chelsea'nin yıldızı
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılan Ferdi Kadıoğlu'nun yerinin doldurulması için titiz bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda Kanarya gündemine Chelsea'nin yıldızını aldı. İşte tüm detaylar...
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Chelsea'nin kadroda düşünmediği 28 yaşındaki oyuncu için halen İngiltere'de temaslar sürüyor.
Maviler, İngiliz sol bek için Fenerbahçe'nin teklifine sıcak ancak Chilwell, kalıp mücadele etmek istiyor.
Sarı-lacivertliler ise bir yıllığına kiralık olarak oyuncuyu kadroya katmayı hedefliyor.
Her ne kadar Avrupa Ligi için liste bildirilse de Chilwell'e sarı-lacivertli formayı giydirmeyi planlayan yönetim, yoğun çaba sarf ediyor.
İngiliz basını da Fenerbahçe'nin transferin son gününe kadar bu transfer için uğraşacağını dün duyurdu.
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