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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den flaş hamle! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Chelsea'nin yıldızı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılan Ferdi Kadıoğlu'nun yerinin doldurulması için titiz bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda Kanarya gündemine Chelsea'nin yıldızını aldı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den flaş hamle! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Chelsea'nin yıldızı

Ferdi Kadıoğlu'nun satılmasının ardından sol bek transferi için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, çeşitli isimlerle görüşmüştü.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den flaş hamle! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Chelsea'nin yıldızı

Ancak en sonunda Chelsea'nin yıldızı Ben Chilwell'de karar kılmıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den flaş hamle! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Chelsea'nin yıldızı

Ay başından bu yana yapılan görüşmelerde henüz istenilen seviyeye gelinemedi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den flaş hamle! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Chelsea'nin yıldızı

Chelsea'nin kadroda düşünmediği 28 yaşındaki oyuncu için halen İngiltere'de temaslar sürüyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den flaş hamle! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Chelsea'nin yıldızı

Maviler, İngiliz sol bek için Fenerbahçe'nin teklifine sıcak ancak Chilwell, kalıp mücadele etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den flaş hamle! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Chelsea'nin yıldızı

Sarı-lacivertliler ise bir yıllığına kiralık olarak oyuncuyu kadroya katmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den flaş hamle! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Chelsea'nin yıldızı

Her ne kadar Avrupa Ligi için liste bildirilse de Chilwell'e sarı-lacivertli formayı giydirmeyi planlayan yönetim, yoğun çaba sarf ediyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den flaş hamle! Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Chelsea'nin yıldızı

İngiliz basını da Fenerbahçe'nin transferin son gününe kadar bu transfer için uğraşacağını dün duyurdu.

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