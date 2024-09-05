TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de 3 isimden ciddi kayıp!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılan o yıldızlarla ilgili flaş gerçek gün yüzüne çıktı. İşte haberin detayları...
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Yine aynı dönemde 4.68 milyon Euro'ya Cagliari'den transfer edilen Joao Pedro'nun sözleşmesi feshedildi.
Son olarak Milan'dan 3.5 milyon Euro'ya gelen Rade Krunic, bedelsiz Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ın yolunu tuttu.
KRUNİC'TE YÜZDE 50 SATIŞ PAYI VAR
Bu sezon Mourinho'nun da kazanmaya çalıştığı ancak verilen şansları değerlendiremeyen Krunic'in transferi için bonservis bedeli alınmazken, Sabah'ta yer alan habere göre anlaşmada; oyuncunun ileride satılması halinde Fenerbahçe, satış bedelinin yüzde 50'sini alacak.
Kızılyıldız ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Bosnalı orta sahanın Türkiye macerası, bir yılı doldurmadan sona erdi.
30 yaşındaki futbolcu, taraftarların en çok tepki gösterdiği isimlerin başında geliyordu.
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