TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de 3 isimden ciddi kayıp!

Önemli yıldızları kadrosuna katarak Jose Mourinho yönetiminde Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefini kovalayan Fenerbahçe'de gelenler kadar ayrılanlar da gündem oldu.

Sabah'ın derlediği haberde Ferdi Kadıoğlu'nu 30+5 milyon Euro karşılığında Brighton'a göndererek rekor bir kazanç sağlayan sarı-lacivertliler, yollarını ayırdığı 3 oyuncudan ise toplamda 13.41 milyon Euro (505 milyon TL) zarar etti.