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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de 3 isimden ciddi kayıp!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılan o yıldızlarla ilgili flaş gerçek gün yüzüne çıktı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de 3 isimden ciddi kayıp!

Önemli yıldızları kadrosuna katarak Jose Mourinho yönetiminde Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefini kovalayan Fenerbahçe'de gelenler kadar ayrılanlar da gündem oldu.

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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de 3 isimden ciddi kayıp!

Sabah'ın derlediği haberde Ferdi Kadıoğlu'nu 30+5 milyon Euro karşılığında Brighton'a göndererek rekor bir kazanç sağlayan sarı-lacivertliler, yollarını ayırdığı 3 oyuncudan ise toplamda 13.41 milyon Euro (505 milyon TL) zarar etti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de 3 isimden ciddi kayıp!

PEDRO ILE YOLLAR AYRILDI

2022 yazında Marsilya'dan 5.23 milyon Euro karşılığında alınan Luan Peres, bedelsiz olarak Brezilya ekibi Santos'a verildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de 3 isimden ciddi kayıp!

Yine aynı dönemde 4.68 milyon Euro'ya Cagliari'den transfer edilen Joao Pedro'nun sözleşmesi feshedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de 3 isimden ciddi kayıp!

Son olarak Milan'dan 3.5 milyon Euro'ya gelen Rade Krunic, bedelsiz Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ın yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de 3 isimden ciddi kayıp!

KRUNİC'TE YÜZDE 50 SATIŞ PAYI VAR

Bu sezon Mourinho'nun da kazanmaya çalıştığı ancak verilen şansları değerlendiremeyen Krunic'in transferi için bonservis bedeli alınmazken, Sabah'ta yer alan habere göre anlaşmada; oyuncunun ileride satılması halinde Fenerbahçe, satış bedelinin yüzde 50'sini alacak.

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