Antony harekatı

Kadrosunda Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Emre Mor gibi sağ kanat oyuncuları olmasına rağmen teknik direktör Jose Mourinho, bu bölgede Tadic'i görevlendiriyor. Sebebi ise; bu dört ismi de Portekizli teknik adam direkt 11 oyuncusu olarak görmüyor. Hatta Cengiz Ünder ve Emre Mor'un gönderilmesini talep etti ve bu bölgeye bir takviye talep etti. Arayışlarını sürdüren yönetim, Galatasaray'ın Osimhen hamlesi sonrasında ise yıldız bir ismi gündemine aldı.

1 DAKİKA SÜRE ALDI

Sarı lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği o isim; Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Antony... Yönetim, bu transferle hem Galatasaray'ın Osimhen'i kadrosuna katmasının ardından taraftarlarından aldığı tepkiyi hafifletmek hem de Mourinho'nun elini güçlendirmek istiyor. Antony'nin bu geceye kadar sonuçlandırılması bekleniyor. ManU'da bu sezon sadece 1 dakika süre alabilen sambacı için kiralama görüşmeleri devam ediyor.

M.United, Antony'yi Ağustos 2022'de Ajax'tan 95 milyon euroya transfer etti. Ancak Brezilyalı teknik direktör Ten Hag'la yaşadığı problemlerden dolayı kadroya girmekte zorlanıyor.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Hakim Ziyech transferi öncesinde Antony'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istedi ancak transfer gerçekleşmedi. F.Bahçe, Jose Mourinho faktörüyle işi bitirmek ve ezeli rakibinin alamadığı bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak istiyor.