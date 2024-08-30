FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho: Türk futbolunda kolay maç yok!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ;

Jose Mourinho: "Alanyaspor'un Başakşehir ile oynadığı maçı izlemiştim ama video olarak da diğer maçlarını izledim. Oyun kurmada iyiler, ön bölgede hızlı oyuncular var. Burada geçirdiğim sürede anladım ki Türk futbolunda kolay maç diye bir şey yok. Kolay maç istiyorsak bunu biz sağlamalıyız ama prensip olarak kolay maç yok."

"AMRABAT MAÇTAN SONRA..."

"Sofyan Amrabat hakkında gelen soruya Portekizli teknik adam, "Maçtan önce Sofyan Amrabat açıklaması yok. Maçtan sonra... Şu an oynayacak bir maçımız var." ifadelerini kullandı.