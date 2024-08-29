TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelileri çıldırtmıştı! Rade Krunic'ten müjdeli haber
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de performansı büyük eleştiri alan Rade Krunic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcudan sarı-lacivertli taraftarlara sevindiren haber geldi.
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Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan futbolculardan birisi de Rade Krunic.
Jose Mourinho'nun kadrosunda düşünmediği oyuncu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
İtalya Serie A ekibi Parma'nın Boşnak futbolcu ile oldukça yakından ilgilendiği öğrenildi.
Calciomercato.it'de yer alan haberde ayrıca oyuncunun Parma'nın dışında Empoli ve Lazio'nun da transfer listesinde olduğu aktarıldı.
30 yaşındaki ön libero geçen sezon İsmail Kartal döneminde Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelmişti.
Fakat şimdiye kadar gösterdiği performansla sarı-lacivertli camiayı büyük hayal kırıklığına uğrattı.
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