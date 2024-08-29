Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelileri çıldırtmıştı! Rade Krunic'ten müjdeli haber

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de performansı büyük eleştiri alan Rade Krunic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcudan sarı-lacivertli taraftarlara sevindiren haber geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 14:24
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MESUT ERKAM ŞAHİN
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelileri çıldırtmıştı! Rade Krunic'ten müjdeli haber

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelileri çıldırtmıştı! Rade Krunic'ten müjdeli haber

Kanarya bu galibiyetin ardından Alanyaspor'u evinde ağırlayacağı maça moralli bir şekilde hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelileri çıldırtmıştı! Rade Krunic'ten müjdeli haber

Sarı-lacivertlilerde diğer yandan kadro planlama çalışmaları sürerken takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelileri çıldırtmıştı! Rade Krunic'ten müjdeli haber

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan futbolculardan birisi de Rade Krunic.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelileri çıldırtmıştı! Rade Krunic'ten müjdeli haber

Jose Mourinho'nun kadrosunda düşünmediği oyuncu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelileri çıldırtmıştı! Rade Krunic'ten müjdeli haber

İtalya Serie A ekibi Parma'nın Boşnak futbolcu ile oldukça yakından ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelileri çıldırtmıştı! Rade Krunic'ten müjdeli haber

Calciomercato.it'de yer alan haberde ayrıca oyuncunun Parma'nın dışında Empoli ve Lazio'nun da transfer listesinde olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelileri çıldırtmıştı! Rade Krunic'ten müjdeli haber

30 yaşındaki ön libero geçen sezon İsmail Kartal döneminde Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelileri çıldırtmıştı! Rade Krunic'ten müjdeli haber

Fakat şimdiye kadar gösterdiği performansla sarı-lacivertli camiayı büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Türk Telekom
Fırtına transferi bitirdi!
DİĞER
ATV CANLI İZLE HD-KESİNTİSİZ || Trabzonspor St. Gallen maçı canlı yayın ile ATV izle ekranında!
Son dakika: Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Diş izinden DNA çıktı mı? Kuyuda yoğunlaşan çalışmalar
F.Bahçe'ye Hollandalı sol bek!
Muslera'nın başı büyük dertte!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına transferi bitirdi! Fırtına transferi bitirdi! 14:03
Lecce - Cagliari maçı ne zaman? Lecce - Cagliari maçı ne zaman? 13:48
Bologna - Empoli maçı ne zaman? Bologna - Empoli maçı ne zaman? 13:43
Bayer Leverkusen - Leipzig maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Leipzig maçı ne zaman? 13:36
West Ham United - Manchester City maçı saat kaçta? West Ham United - Manchester City maçı saat kaçta? 13:29
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Rizespor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Kasımpaşa maçı ne za Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Rizespor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Kasımpaşa maçı ne za 13:20
Daha Eski
Ümraniyespor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Ümraniyespor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? 13:15
Brest - Saint Etienne maçı ne zaman? Brest - Saint Etienne maçı ne zaman? 13:03
Barcelona - Valladolid maçı ne zaman? Barcelona - Valladolid maçı ne zaman? 12:55
Keçiörengücü - Boluspor maçı saat kaçta? Keçiörengücü - Boluspor maçı saat kaçta? 12:49
Nottingham Forest - Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig Nottingham Forest - Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig 12:42
Leicester City - Aston Villa maçı ne zaman? Leicester City - Aston Villa maçı ne zaman? 12:37