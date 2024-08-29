TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelileri çıldırtmıştı! Rade Krunic'ten müjdeli haber

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Rizespor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Kasımpaşa maçı ne za